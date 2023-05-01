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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شقة الخير| محمد الباز يكشف تفاصيل الحسنة المخفية في حياة مصطفى درويش

مصطفي درويش
مصطفي درويش

كشف الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، عن المواقف الإنسانية للفنان مصطفى درويش عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب "الباز"، "حسنة مصطفى درويش المخفية، الله يرحمك يا مصطفى يا درويش.. بدرى أوى يا أخى". 

وأضاف الإعلامي "عارف إنك هتقولى يا عم هو ايه اللى بدرى ما كلنا مروحين… احنا بس اللى مش واخدين بالنا انها رحلة قصيرة أوى، ببهجته وحيويته وإقباله على الحياة وشغفه بأن يلمس النجوم بيديه كنت أشعر أن مصطفى درويش ابن موت، قالها لى مرة: أنا حاسس إنى مش مطول، مصطفى مكنش جدع… مصطفى كان المجدعة نفسها، كنت عارف إنه ومجموعة من أصدقاءه واخدين شقة عشان يجمعوا فيها مساهمات من أهل الخير فلوس وأكل وهدوم، وكان بيدور بنفسه على المحتاجين عشان يساعدهم ويقف معاهم.
وتابع "كان بيبقى فرحان بمساعدة الناس أكتر من أى عمل فنى جديد: هو ده يا دكتور اللى هيبقى، سألته مرة عن حكاية شقة الخير، قال لى وحياتك بلاش كلام فيها يا أخى، دى الحسنة المخفية اللى عايزين نقابل بها ربنا، بلاش تضيع الثواب، الخسارة فيك كبيرة يا مصطفى، ربنا يجازيك خير بكل الخير اللى عملته، الصورة لمصطفى فى مكتبى بالدستور.

ورحل  الفنان مصطفى درويش بعد تعرضه لتوقف مفاجئ فى عضلة القلب حسبما كشفت الفنانة نهال عنبر فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”. 

الساعات الأخيرة فى حياة مصطفى درويش

وكتب الفنان الراحل مصطفى درويش قبل وفاته بساعات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" هو انا بس اللي مابقتش عارف انام ".

كما نشر الفنان الراحل مصطفى درويش صورة تجمعه بالفنان أسر ياسين عبر خاصية ستورى على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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