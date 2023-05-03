أخبار التعليم: فنون تطبيقية حلوان تنظم المؤتمر الدولي السابع 2023.. بطولة في فيفا 2023 بكلية هندسة جامعة القاهرة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
إصدار مجلة علمية جديدة بجامعة القاهرة.. تفاصيل
وافق مجلس جامعة القاهرة على إصدار مجلة علمية لمركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام وعنوانها "مجلة بحوث ودراسات المرأة والإعلام" , في إطار تطوير البحث العلمي في مجال الدراسات الإعلامية،علي ان تكون مجلة ربع سنوية تصدر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية كل ثلاثة أشهر، المجلة تصدر تحت اشراف الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الاعلام ، وأدارة الدكتورة ثريا البدوي مديرة المركز.
خلال شهر سبتمبر ... فنون تطبيقية حلوان تنظم المؤتمر الدولي السابع 2023
تنظم كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان مؤتمرالكلية الدولي السابع 2023 "الفنون التطبيقية بين ريادة الأعمال والتحول الرقمي"، ويأتي هذا المؤتمر نظراً لارتباط تخصصات كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بالعديد من الصناعات الأساسية والاستراتيجية .
البحث العلمي تعلن عن وظائف لفنيين تشغيل الماكينات فى مركز سيزامى.. تفاصيل
أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسط، عن وظيفة اثنين من فنيين تشغيل الماكينات فى مركز سيزامى.
بطولة في فيفا 2023 بكلية هندسة جامعة القاهرة
أعلنت اللجنة الرياضية باتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة، عن تنظم إقامة بطولة للألعاب الإلكترونية بطولة لكرة القدم (بطولة في فيفا 2023 FIFA).