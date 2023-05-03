أخبار التعليم: فنون تطبيقية حلوان تنظم المؤتمر الدولي السابع 2023.. بطولة في فيفا 2023 بكلية هندسة جامعة القاهرة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وافق مجلس جامعة القاهرة على إصدار مجلة علمية لمركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام وعنوانها "مجلة بحوث ودراسات المرأة والإعلام" , في إطار تطوير البحث العلمي في مجال الدراسات الإعلامية،علي ان تكون مجلة ربع سنوية تصدر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية كل ثلاثة أشهر، المجلة تصدر تحت اشراف الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الاعلام ، وأدارة الدكتورة ثريا البدوي مديرة المركز.

تنظم كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان مؤتمرالكلية الدولي السابع 2023 "الفنون التطبيقية بين ريادة الأعمال والتحول الرقمي"، ويأتي هذا المؤتمر نظراً لارتباط تخصصات كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بالعديد من الصناعات الأساسية والاستراتيجية .

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسط، عن وظيفة اثنين من فنيين تشغيل الماكينات فى مركز سيزامى.

أعلنت اللجنة الرياضية باتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة، عن تنظم إقامة بطولة للألعاب الإلكترونية بطولة لكرة القدم (بطولة في فيفا 2023 FIFA).