أبو الغيط: القمة العربية ستعقد يوم 19 مايو في جدة بالمملكة العربية السعودية

أعلن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن موعد انعقاد القمة العربية، وأنها سوف تعقد يوم 19 مايو فى جدة بالمملكة العربية السعودية، وأن وزراء الخارجية العرب يعقدوا إجتماعا تحضيريا للقمة العربية يوم 17 مايو فى جدة.

وأضاف " أبو الغيط " خلال لقائه مع الإعلامي" أحمد موسي" ببرنامج " علي مسئوليتي" المذاع على فضائية " صدي البلد" أنه سوف يسبقهم أجتماعات المندوبين بالجامعة العربية يومي 15 و 16 مايو الحالي، وتتسم هذه القمة لاكبر حضور القادة وأكبر حضور لوزراء الخارجية، والأمل كبيرأن يكون لها بصمات محددة ولها تأثيرها علي الوضع العربي.

جدول اعمال القمم العربية

وأكمل، أن القمم العربية لها جدول أعمال تقليدي يعالج الكثير من المسائل الأقتصادية والثفافية والأجتماعية والسياسية والأمنية، والقمة العربية القادمة بجدة سيكون لها بصمة على الوضع العربي بصفة عامة.

وتلقي “أبو الغيط”، أمس أتصالا من وزير خارجية الأردن بشأن الأجتماع الوزاري الذي عقد فى عمان وأطلعه على أهدافه ونتائجه، ويحق لمجموعة دول عربية أن تجتمع لمناقشة أمر ما يشغلها.