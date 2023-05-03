عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو الغيط: القمة العربية ستعقد يوم 19 مايو في جدة بالمملكة العربية السعودية

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط

أعلن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن موعد انعقاد القمة العربية، وأنها سوف تعقد يوم 19 مايو فى جدة بالمملكة العربية السعودية، وأن وزراء الخارجية العرب يعقدوا إجتماعا تحضيريا للقمة العربية يوم 17 مايو فى جدة.

 

وأضاف " أبو الغيط " خلال لقائه مع الإعلامي" أحمد موسي" ببرنامج " علي مسئوليتي" المذاع على فضائية " صدي البلد" أنه سوف يسبقهم أجتماعات المندوبين بالجامعة العربية يومي  15 و 16 مايو الحالي، وتتسم هذه القمة لاكبر حضور القادة وأكبر حضور لوزراء الخارجية، والأمل كبيرأن يكون لها بصمات محددة ولها تأثيرها علي الوضع العربي. 

جدول اعمال القمم العربية

وأكمل،  أن القمم العربية لها جدول أعمال تقليدي يعالج الكثير من المسائل الأقتصادية والثفافية والأجتماعية والسياسية والأمنية، والقمة العربية القادمة بجدة سيكون لها بصمة على الوضع العربي بصفة عامة.

 

وتلقي “أبو الغيط”، أمس أتصالا من وزير خارجية الأردن بشأن الأجتماع الوزاري الذي عقد فى عمان وأطلعه على أهدافه ونتائجه، ويحق لمجموعة دول عربية أن تجتمع لمناقشة أمر ما يشغلها.

 

 

 

وزراء الخارجية العرب يوم 19 مايو موعد أنعقاد القمة العربية ابو الغيط جدول أعمال تقليدي القمم العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

يتراجع عن موقفه.. أول تعليق من الغندور على مشاركة بيراميدز في السوبر

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر الأربعاء 3-5-2023

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

ارتجاج في المخ.. علقة موت لممثل شهير داخل أحد المطاعم.. فيديو

عاجل.. أحمد شوبير يكشف هوية منافس الأهلي في كأس السوبر المصري

أول تعليق من ميدو على انسحاب الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

ترشيحاتنا

أحمد حسن مكي: فوز سموحة على المحلة حاسم في ترتيب الفريق بالدوري

رعب.. أسد يسحب عجوزا من ملابسه داخل الحظيرة في جنوب إفريقيا|فيديو

اليوم القرآن والجبر.. جدول امتحانات صفوف النقل بالمعاهد الأزهرية

هدية لبرشلونة.. ريال مدريد يخسر بثنائية أمام سوسييداد في الدوري الإسباني

قصف مواقع تابعة لحماس.. بيان عاجل للاحتلال الإسرائيلي حول الغارات على غزة

ميدو يكشف السبب الحقيقي وراء انسحاب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو إنتي عروسة.. كيفية تقشير الركب والأكواع ؟

كيف تعرف بأنك تتعرض للإصابة بالنوبة القلبية؟.. أعراض صادمة

بعد وفاة الفنان مصطفى درويش.. علاقة صادمة بين قلة النوم وأمراض القلب

4 أنواع مختلفة لمرض الربو .. اكتشفها

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ