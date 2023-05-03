رئيس شباب النواب عن انطلاق الحوار الوطني: الجمهورية الجديدة تتسع لجميع الآراء

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الحوار الوطني الذي سينطلق اليوم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، يفتح آفاقا واسعة لبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحوار الوطنى يعد مبادرة مهمة وضرورية فى الوقت الحالى، حيث يمثل فرصة لتبادل الأفكار والآراء بين جميع الأطراف فى البلاد، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وأشار إلي أن الحوار الوطني يمنح الفرصة للمشاركين فيه لوضع رؤيتهم فى كل المحاور المتعلقة بالاقتصاد والمجتمع والسياسة، كما سيساهم في تعزيز مقـدرات الدولـة المصـرية والنهـوض بكافة قطاعات الدولة، موضحا وتحقيـق الهدف الأسمى منـه نحو بناء الجمهورية الجديدة وخدمة الشارع المصري.

وشدد علي أن جميع المشاركين في الحوار الوطني لابد وأن يطرح كلا منهم رؤية بناءة تدعم خطى الدولة والتنمية، بما يثري الحوار الوطني وخلق مستقبل أفضل للجميع لافتا أن الرئيس السيسى يسعى جاهدًا لبناء جمهورية جديدة تتسع لجميع الآراء، وتفتح مسارات للتفاعل المجتمعى حول كافة الملفات والقضايا لرؤى .

ووجه رئيس لجنة الشباب الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني علي توجيه الدعوة له لحضور أولى جلساته التي ستنطلق اليوم، مشيرا إلى أن ملف الشباب يحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية وسيكون من ضمن المحاور الرئيسية المطروحة في جلسات الحوار.