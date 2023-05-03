ضياء رشوان: جميع القوى السياسية والتيارات تشارك في الحوار الوطني

تحدث ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن محتوى المناقشات بـ الحوار الوطني مؤكدا أن الحوار لا يكتمل إلا بوجود الجميع، فإن الحوار الوطني تكرر على مدار سنوات سابقة، ولكن هذه هي المرة الأولى التى نشهد حوارا وطنيا بلا أهداف محددة مسبقا سوى هدف واحد عام نتفق فيه جميعا، وهو أن نتوافق حول أولويات العمل الوطني.

وأكد “رشوان”، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إلى حوار مفتوح حول أهداف يحددها المصريون وأيضا من يمثلونهم، فهذا هو اختلاف حقيقي وجذري عن باقية الحوارات الوطنية السابقة.وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن محددات الحوار الوطني وعلاماته تكمن في أنه لا توجد قوة سياسية واحدة ولا جمعية أهلية واحدة ولا تيار شبابي معلن أو غير معلن واحد لن يشارك فى الحوار الوطني، فالجميع يشارك فى الحوار.وأكمل المنسق العام للحوار الوطني، أن كل القضايا مطروحة بأوزان مختلفة، ولكنها قضايا بناء الدولة وهي الدولة التي أسماها الدولة الديمقراطية الحديثة، وبالتالي لا استبعاد لأي قضية.

وأضاف أنه لا خط أحمر واحد على أي نوع من الطروحات إلا ما يقتضية الدستور والقانون، فلكل منا الحق أن يقترح ما يريد ويقول ما يريد وطرح بدائل وحلول ملموسة، فكل القضايا مطروحة على طاولة الحوار الوطني.