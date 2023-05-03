عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حاربوا الإعلام المعادي الخبيث| طلب مهم من محلل سياسي مع انطلاق الحوار الوطني

أحمد رفعت المحلل
أحمد رفعت المحلل السياسي

أكد أحمد رفعت المحلل السياسي، أن الملف السياسي التأخير فيه مسموح ولكن الاندفاع فيه يؤدي إلى الانزلاق الحقيقي، ولكن الدولة المصرية تحتاج إلى الحكمة فى اتخاذ القرارات بشأن هذا  الملف السياسي.

ينتظر أحمد رفعت، أن ينتقل الحوار الوطني بمصر نقلة كبري فى كافة المجالات، كما أن رأى الشعب يحترم ويعتد به فى كافة المجالات.

 

وأضاف " رفعت " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" تقديم الإعلامية " عزة مصطفي " المذاع على فضائية " صدي البلد " أن الدولة غير قادرة على تحمل أي كلفة تنتج عن أي سياسة خاطئة  أو أى سياسة معطلة للبلد، لأننا فى عرض كل ساعة لاغتنامها فى اتخاذ القرارت الصحيحة، لأن فى ظل هذه الأزمات التي تمر بها البلاد والمنطقة ليس لدينا الوقت لتصحيح واكتشاف نتائج  وقرارات خاطئة أو متسرعة.

ونصح المحلل السياسي، أن الجميع يشارك ويتفاعل فى الحوار الوطني، وأنه على كل وطني حر شريف أن يبدي رأيه وأفكاره وعلى كل وطني حر شريف أن يفوت الفرصة على كل من يريد أن ينزل من شأن مصر وعلى هذا الإعلام  المعادي الخبيث.

 

 

أحمد رفعت المحلل السياسي الانزلاق الملف السياسي الحوار الوطني صالة التحرير القرارت الصحيحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

امتحانات الثانوية العامة.. بث مباشر لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم بعد قليل عبر هذا الرابط

عيب |تعليق غاضب من خالد الغندور على إقامة السوبر بين الأهلي وبيراميدز

إجراء عاجل من كاف ضد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

البنك المركزي: 110 ملايين دولار زيادة في الاحتياطي النقدي على أساس شهري

بداية الهاوية لـ الأخضر.. مفاجأة مدوية بشأن تخلي العالم عن الدولار الأمريكي

ممنوع الوقفة هنا| خناقة مع بواب تفضح تجار مخدرات بـ4 كيلو هيروين

بقيادة أهلاوية.. الصفاقسي يتغلب على الترجي في الدوري التونسي

وزير التعليم يعلن المواصفات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2023

منافس الأهلي.. الترجي يخسر أمام الصفاقسي بقيادة حسام البدري في الدوري التونسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير ..٣ أطعمة تسخينها في الميكروويف يسبب السرطان

أصابت مشاهير كتير شباب.. كيف تحمى نفسك من جلطة المخ

بـ 3 أيادي .. تفاصيل حالة طفل غريبة فى الهند

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

فيديو

ضبط لحوم فاسدة في الجيزة | ما القصة ؟

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز | الحكومة ترد .. فيديو

أسعار الفراخ راجعة زي زمان | موعد الانخفاض ..فيديو

كواليس توقيع نجم الزمالك لـ بيراميدز .. وسر الـ 80 ألف جنيه في الموسم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ