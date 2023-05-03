حاربوا الإعلام المعادي الخبيث| طلب مهم من محلل سياسي مع انطلاق الحوار الوطني

أكد أحمد رفعت المحلل السياسي، أن الملف السياسي التأخير فيه مسموح ولكن الاندفاع فيه يؤدي إلى الانزلاق الحقيقي، ولكن الدولة المصرية تحتاج إلى الحكمة فى اتخاذ القرارات بشأن هذا الملف السياسي.

ينتظر أحمد رفعت، أن ينتقل الحوار الوطني بمصر نقلة كبري فى كافة المجالات، كما أن رأى الشعب يحترم ويعتد به فى كافة المجالات.

وأضاف " رفعت " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" تقديم الإعلامية " عزة مصطفي " المذاع على فضائية " صدي البلد " أن الدولة غير قادرة على تحمل أي كلفة تنتج عن أي سياسة خاطئة أو أى سياسة معطلة للبلد، لأننا فى عرض كل ساعة لاغتنامها فى اتخاذ القرارت الصحيحة، لأن فى ظل هذه الأزمات التي تمر بها البلاد والمنطقة ليس لدينا الوقت لتصحيح واكتشاف نتائج وقرارات خاطئة أو متسرعة.

ونصح المحلل السياسي، أن الجميع يشارك ويتفاعل فى الحوار الوطني، وأنه على كل وطني حر شريف أن يبدي رأيه وأفكاره وعلى كل وطني حر شريف أن يفوت الفرصة على كل من يريد أن ينزل من شأن مصر وعلى هذا الإعلام المعادي الخبيث.