أحمد رفعت: تأخر التحضير للحوار الوطني يرجع لأننا مجتمع سياسي كبير

قال أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، إن فعاليات الحوار الوطني شهدت مشاركة الجميع بالعمل السياسي والعمل العام لأول مرة فى مصر منذ عشرات السنين.

وأضاف "رفعت"، خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية "عزة مصطفي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن تأخر التحضير للحوار الوطني، يرجع لأننا مجتمع سياسي كبير وواسع وليس له مثيل فى المنطقة كلها، وإنه طبقا لمصادر الحوار الوطني فإننا نمتلك 84 حزبا في مصر.

وأكد المحلل السياسي، أنه لدى الدولة 31 نقابة مهنية، و25 نقابة عمالية، 27 نادي أعضاء هيئة تدريس فى الجامعات الحكومية وحدها، ونتملك حوالي أكثر من 36 ناديا رياضيا ومراكز شباب بأعداد كبيرة، كما أن العمل السياسي واسع ويحتاج لوقت طويل لتمهيده.

وأوضح أن انعقاد الجلسات من 18 جلسة للأمانة العامة فى نهاية 2022 حتي وصلت إلى 23 جلسة فى هذا العام، و200 ساعة عمل و24 رقيبا للجان و113 قضية و739 رسالة بريد إلكتروني و432 رسالة واتساب.



