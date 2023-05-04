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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد فصل عربتين.. الحماية المدنية تسيطر على حريق بقطار ركاب في مطروح

قطار مطروح
قطار مطروح

نجحت قوات الحماية المدنية بمطروح فى السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم، الخميس، في القطار المتجه من مطروح إلى الإسكندرية فى المنطقة ما بين قرية غزالة وقرية سيدى عبد الرحمن أمام قرية بيانكي.

اندلاع حريق في قطار الركاب المتجه من مطروح للإسكندرية

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وقام مسئولو السكة الحديد بفصل العربتين اللتين اندلع بهما الحريق، وقامت قوات الحماية المدنية بعمليات إطفاء النيران.

تلقت غرفة عمليات مديريه الصحة والإسعاف والحماية المدنية بلاغا بتعرض القطار المتجه من مطروح إلى الإسكندرية لاشتعال النيران في عربتين، وعلى الفور اتجهت سيارات الإسعاف والحماية  المدنية إلى موقع الحادث.

وتقوم قوات الحماية المدنية بعمليات إطفاء الحريق بعد أن تم فصل العربتين اللتين اندلع فيهما الحريق.

تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة والإسعاف والحماية المدنية بلاغا بتعرض القطار المتجه من مطروح إلى الإسكندرية لاشتعال النيران في عربتين، وعلى الفور اتجهت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث.

قطار مطروح
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