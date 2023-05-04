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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: نستمع إلى كل الآراء لبناء الوطن

فاطمة سيد أحمد
فاطمة سيد أحمد

قالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مصر قضت على الإرهاب بعد سنوات من الحرب عليه، بعدما هدد استقرار الدولة المصرية في ظل استقراره في منطقة سيناء، مشيرةً إلى أن الحوار الوطني سيشهد الاستماع لآراء الجميع.

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برلماني: الحوار الوطنى يشكل مرحلة مهمة في مسار التحول الديمقراطي

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برلماني: الحوار الوطني فرصة تاريخية لمشاركة الجميع في صياغة مستقبل مصر

وأضافت خلال حوارها عبر قناة «extra live»: « أثناء تحقيق هذا الإنجاز كانت الدولة المصرية تعمل في إطار التنمية الشاملة وتعمل على تطوير البنية التحتية وبناء الوطن من الناحية التي تجعله قادرا على استيعاب مشروعات استثمارية كبيرة تحقق نوعا من الرخاء للشعب المصري وتعطيه نوعا من الرفاهية لما عاناه لسنوات طويلة».

وتابعت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «إلى جانب كل ذلك، تم العمل على تهيئة مسرح عمليات سياسية ناضجة، لدينا أحزاب كان لها دور غير موفق، وعملت مراجعة مع نفسها، وكانت تنادي بالحصول على فرصة كي تؤدي دورها وتتقدم للشعب المصري بشكل جيد، وصلت هذه الرسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان حريصا على سماع الجميع والوصول إلى توافق من أجل تحقيق كل ما نتمناه جميعا لهذا الوطن».

مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني سيناء السيسي

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