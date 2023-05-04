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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب حجب الأدلة.. صدام كبير بين محاميي ترامب والمدعين العامين في نيويورك

دونالد ترامب
دونالد ترامب

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بأن محامو دونالد ترامب، سيواجهون المدعين العامين في قاعة محكمة في نيويورك، اليوم الخميس، حول ما إذا كان ينبغي منع الرئيس الأمريكي السابق من مناقشة الأدلة في القضية الجنائية المرفوعة ضده بشأن دفع أموال لنجمة إباحية.

ويسعى المدعون إلى إصدار أمر من المحكمة يمنع ترامب من الكشف علنًا عن الأدلة التي يسلمونها إليه لإعداد دفاعه.

وبالنظر إلى تاريخ ترامب في الهجمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال المدعون إن أمر المحكمة ضروري للحد من مخاطر المضايقات ضد الشهود وغيرهم في القضية.

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وجادل محامو الدفاع في أوراق المحكمة بأن الأمر المقترح مقيد للغاية وأن ترامب لديه الحق في سرد قصته، للدفاع عن نفسه وكمرشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقال محامو ترامب، إن المدعين والشهود هاجموا ترامب أيضًا.

والجلسة هي الأولى في القضية الجنائية منذ محاكمة ترامب في محكمة ولاية مانهاتن في 4 أبريل في 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية لإخفاء المبالغ المدفوعة لمحاميه آنذاك مايكل كوهين مقابل 130 ألف دولار لنجمة إباحية.

وتم الموافقة علي طلب عدم حضور ترامب، لذلك لا يتوقع أن يمثل أمام المحكمة.

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