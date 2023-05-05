أخبار التوك شو..الرئيس السيسي للعاملين بالعاصمة الإدارية: أنا شايف جهد كبير.. شدوا حيلكم..المتحور الجديد.. الصحة تكشف موقف انتشار فيروس كورونا في مصر

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الرئيس السيسي للعاملين بالعاصمة الإدارية: أنا شايف جهد كبير.. شدوا حيلكم

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية وعددا من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اطلع خلال الجولة على املوقع التنفيذي لعدد من المنشآت بالأكاديمية العسكرية المصرية العليا.

المحروسة تضم الكل.. مصطفى بكري: 9 ملايين وافد عربي يعيشون في مصر

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر تضم الكل، مشيرا إلى أن هناك 9 ملايين وافد عربي يعيشون فى مصر، والرئيس السيسي، وجه بتوفير التسهيلات الكاملة لاستقبال الأشقاء السودانيين، وعددهم 4.5 مليون سوداني في مصر.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الدولة تواجه كل هذا بقوة وعزيمة، بوجود القوات المسلحة ورجال الشرطة، لافتا إلى أن مصر بها مشكلات ولكن يوجد وطن، وهناك أمن واستقرار وعلينا بالنظر إلى البلدان الأخرى.



المتحور الجديد.. الصحة تكشف موقف انتشار فيروس كورونا في مصر..فيديو

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، موقف انتشار فيروس كورونا فى مصر.

وأوضح حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، الوضع العام لأنتشار فيروس كورونا مستقر ليس فقط فى مصر بل على مستوى العالم.

بعد زيادة السولار.. التنمية المحلية تكشف مقدار زيادة التعريفة حسب المسافة

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث بإسم وزارة التنمية المحلية، أنه عقب قرار زيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر وجهت التنمية المحلية بضبط ومراقبة تعريفة ركوب السيارات.

وكشف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة” أنه تم زيادة تعريفة الركوب بمقدار نصف جنيه للمسافة 40 كيلو أو قل، وزياده جنيه للمسافة أكبر من 40 كيلو.

بشري سارة من شبعة المخابز عن أسعار الخبز بعد تحريك السولار

أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، أنه يوجد 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، وسيتم تعويض أصحاب المخابز بفارق زيادات أسعار السولار، مضيفًا:" المواطن وأصحاب المخابز لن يتحملوا الزيادة الجديدة، وستتحملها الدولة".

وقال عبد الله غراب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "CBC"، أن الدولة تتحمل فارق سعر السولار ضمن تكلفة إنتاج الخبز المدعم حتى يظل سعر رغيف الخبز بطاقات التموين ثابت بـ 5 قروش.



قلبي مفطور عليه .. نبيلة مكرم : ربنا مش هيخذلني في ابني

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، ومؤسسة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للصحة النفسية، أن دموعها لم تجف بعد، وقلبها مفطور على نجلها، معلقة “عندي إيمان قوي بربنا، وعلى ثقة إن هو لن يخذلني في ابني”.

وقالت نبيلة مكرم، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه تم اختيارها لتكون عضوة في الاتحاد العالمي للصحة النفسية، مؤكدة أنها منظمة دولية غير حكومية، تتحدث عن التوعية بالصحة النفسية.

بسبب وداد في جعفر العمدة.. أحمد فهيم: بنتي افتكرتني متجوز تاني

كشف الفنان أحمد فهيم مقدم شخصية"سيد العمدة"، بمسلسل “جعفر العمدة”، رد فعل أسرته على شخصية المسلسل.

وأوضح أحمد فهيم خلال حواره مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”، أن اسرته فى بداية الحلقات كانت ترى أن الشخصية سلبية وبدات تتغير نظرتهم بعد الحلقة السابعة؟

حسام بدراوي يحدد أهداف وأهم ملفات الحوار الوطني

أكد الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، أن الدولة المصرية لديها رؤية استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة، ويجب أن تمتد حتى عام 2050، مؤكدا أن القضية تكمن في التطبيق الناجز.

وقال حسام بدراوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن هناك مطالب تخص ملف التعبير عن حرية الرأي، وملفات أخرى منها ملف المحبوسين احتياطيا والإفراج عنهم إذ لم توجه لهم تهمة، مؤكدا أن التعبير عن الرأي سيصل حتى القرى والكفور.

انتصار للمبادئ أم هروب من الموسم الصفري.. تفاصيل انسحاب الزمالك من السوبر

أذاعت فضائية العربية، تقريرا يرصد فيه، ردود فعل واسعة أثارها قرار نادي الزمالك، بالإنسحاب من مواجهة الأهلي في بطولة السوبر، التي ستقام يوم الجمعة بالإمارات.

انسحاب الزمالك الذي جاء بسبب قرار لجنة التظلمات، بتعليق تنفيذ عقوبة إيقاف مهاجم الأهلي محمود كهربا لـ 12 مباراة، والذي أشاد به كثيرون أبرزهم نجم الأهلي السابق محمد فضل.

الرد الروسي على محاولة اغتيال بوتين .. هل تقترب الضربة النووية

نقلا عن فضائية العربية، فقد تعرض الكرملين لهجمات بطائرات مسيرة، واتهمت موسكو فيها كييف بمحاولة اغتيال الرئيس الروسي بوتين.

وتابع التقرير أن روسيا هددت بالرد القاسي، فيما نفت أوكرانيا الاتهامات الروسية وقال الرئيس الأوكراني زيلينسكي: "نحن لا نهاجم بوتين أو موسكو نحن نقاتل على أراضينا"، وفيما لم يؤكد بعد مصدر هجوم الكرملين إلا أن فرضيات عدة بدأت في الظهور.