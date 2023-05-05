عايرته بالشهرة والمال.. هبة عبوك تشن هجوما حادا على أشرف حكيمي

عرضت فضائية العربية تقرير فيديو عن الممثلة هبة عبوك التي تشن هجوما حادا على زوجها السابق أشرف حكيمي، قائلة:" لم يكن يكسب الكثير من المال، كنت أكثر شهرة منه".



ومن خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية عن هبة عبوك: "نعيش بعالم ذكوري وكاره للنساء .. عندما بدأت علاقتنا لم يكن يكسب الكثير من المال وكنت اكثر شهرة منه.



قالت عبوك أنها "لم تتأثر" بانتقادات تواجهه بسبب مطالبتها المالية ضمن تسوية الطلاق، قائلة: "أنا واثقة من أن العدالة والمنطق في صفي، والشيء الجيد هو أم ما يقولونه لم يعد يؤثر علي، أريد أن أكون متحفظة اكثر، لا أريد أن أؤثر على عائلتنا".

تطالبه ب 10.1 مليون دولار

الثنائي الشهير يتصدر حديث السوشيال ميديا، فمنذ أسابيع خصوصا بعدما قالت تقارير إن أملاك حكيمي بالكامل مسجلة باسم والدته وإن "عبوك" تطالبه ب 10.1 مليون دولار، لإنهاء إجراءات الطلاق.