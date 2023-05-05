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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عايرته بالشهرة والمال.. هبة عبوك تشن هجوما حادا على أشرف حكيمي

أشرق حكيمي وهبة عبوك
أشرق حكيمي وهبة عبوك

عرضت فضائية العربية تقرير فيديو عن الممثلة هبة عبوك التي تشن هجوما حادا على زوجها السابق أشرف حكيمي، قائلة:" لم يكن يكسب الكثير من المال، كنت أكثر شهرة منه".


ومن خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية عن هبة عبوك: "نعيش بعالم ذكوري وكاره للنساء .. عندما بدأت علاقتنا لم يكن يكسب الكثير من المال وكنت اكثر شهرة منه.


قالت عبوك  أنها "لم تتأثر" بانتقادات تواجهه بسبب مطالبتها المالية ضمن تسوية الطلاق، قائلة: "أنا واثقة من أن العدالة والمنطق في صفي، والشيء الجيد هو أم ما يقولونه لم يعد يؤثر علي، أريد أن أكون متحفظة اكثر، لا أريد أن أؤثر على عائلتنا".

 

تطالبه ب 10.1 مليون دولار

الثنائي الشهير يتصدر حديث السوشيال ميديا، فمنذ أسابيع خصوصا بعدما قالت تقارير إن أملاك حكيمي بالكامل مسجلة باسم والدته وإن "عبوك" تطالبه ب 10.1 مليون دولار، لإنهاء إجراءات الطلاق.

 

 

هبة عبوك أشرف حكيمي تشن هجوما حادا هجوم لاذع 10 1 مليون دولار عالم ذكوري

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