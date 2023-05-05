السوبر المصري.. غيابات مؤثرة تعصف بـ بيراميدز والأهلي يمتلك البدائل القوية.. تفاصيل

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة نظيره نادي بيراميدز في مباراة السوبر المصري المقرر اقامته على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز علي ملعب محمد بن زايد بالإمارات في إطار مباراة السوبر المصري في تمام الساعه السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة

ويعاني فريقا الأهلي وبيراميدز من الغيابات التي تعصف بصفوف الفريقين في مباراة السوبر المصري باعتبار العناصر المقرر غيابها ذات تأثير قوي في صفوف الناديين.

غيابات الأهلي أمام بيراميدز فى السوبر المصري

يفتقد الأهلي العديد من عناصره الأساسية حيث يفقد كل من رامي ربيعة وأكرم توفيق وكريم فؤاد ورأفت خليل وعمرو السولية، بسبب الإصابة

ويغيب كل من البرازيلي برونو سافيو وأيمن أشرف والتونسي محمد الضاوي الشهير بكريستو وشادي حسين لأسباب فنية بينما يغيب حمزة علاء للتواجد مع المنتخب الأولمبي وكريم الدبيس.

غيابات بيراميدز أمام الأهلي في السوبر المصري

تعصف الغيابات بصفوف فريق بيراميدز في ظل عدم مشاركة عناصر مؤثرة بلقاء السوبر المصري أمام النادي الأهلي.

أبرز الغيابات الثلاثي عبدالله السعيد، وأسامة جلال بسبب الإصابة، وشريف إكرامي بسبب الإيقاف الصادر من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف.

ورغم أن غيابات بيراميدز قليلة العدد، إلا أنها ذات تأثير كبير، خصوصًا أن الثنائي عبدالله السعيد وأسامة جلال كانا أساسيان في مباراة الفريقين الأخيرة بنهائي كأس مصر أبريل الماضي، وهي المباراة التي تعرضا فيها للإصابة.

ولا يجد البرتغالى جيمي باتشيكو، مدرب بيراميدز، البديل المناسب في قلب الدفاع لتعويض غياب أسامة جلال، مدافع منتخب مصر، حيث يضطر للاعتماد على الظهير الأيمن المخضرم أحمد فتحي في هذا المركز بجانب علي جبر.

كما يعد عبدالله السعيد، قائد الفريق، عنصرًا أساسيًا في تشكيلة بيراميدز قبل إصابته في نهائي كأس مصر.

قرار جديد من مدرب الأهلي

وفاجأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لاعبيه بقرار أن يخوضوا مراناً بدنيا خفيفا في بفندق الإقامة ظهر اليوم الجمعة، وفقا للبرنامج الذي حدده مارسيل كولر، المدير الفني للفريق؛ استعدادا لخوض مباراة السوبر أمام بيراميدز مساء اليوم.