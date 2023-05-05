كهربا لعنتنا الأبدية.. عمرو أديب ساخرا: هو جمهور الزمالك كان هيقعد فين؟!

علق الإعلامي عمرو أديب، علي مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز التي انتهت للتو لصالح النادي الأهلي بهدف نظيف سجله علي معلول من ضربة جزاء.

وتابع عمرو أديب خلال الحكاية والمذاع عبر قناة mbc مصر: "أبدي إعجابي بالجمهور لكن أنا سألت نفسي سؤال.. لو كما روحنا كنا هنقعد فين.. الاستاد كله أحمر على أحمر.. إحنا عارفين إن الأهلي له جماهير في كل مكان".



وأكمل عمرو أديب: "كهربا لعنتنا الأبدية.. ربنا باعته لنا علشان ينكد علينا.. واضح كده إن مقصود أن الحياة لا تتغير إلا بكهربا".

https://fb.watch/kl6F5sXQ6W/?mibextid=hinsij