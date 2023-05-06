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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الاتحادي الديمقراطي: جلسات الحوار الوطني تناقش رفع المستوى المعيشي للمواطن

حسن ترك رئيس حزب
حسن ترك رئيس حزب الأتحاد الوطني

قال حسن ترك رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، أن كل الأفكار متاحة ولا يوجد أى فاصل وكل المجالات مفتوحة للنقاش، مضيفا أن المنسق العام للحوار الوطني “ضياء رشوان” أكد على عدم وضع أى خطوط حمراء فالموضوعات التي يتم طرحها، ماعدا مواد الدستور.


وأكد " ترك " خلال مداخلة هاتفية " لاكسترا نيوز"  في برنامج " هذا الصباح"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد علي فتح باب للنقاش للموضوعات جميعها، واقتحام للموضوعات والقضايا بشكل صريح وواضح والدخول في المشكلات لحلها ووضع الحلول والمقترحات للموضوعات والأفكار الطروحة.

 

وأضاف رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، أن الرئيس السيسي أكد على تقديم حجم مقترحات كبيرة ، وإضافة مقترحات للناحية الأقتصادية تحديدا لانها لها تأثير على الناحية الاجتماعية، لأن أقتصاد الدول اهم ما يمكن، كما أن اثار الأزمة الاقتصادية لها تأثير على مستوى العالم.


وأوضح، أن الأقتصاد الأوروبي عندما يصاب بالعجز، يؤثر بالسلب على العالم اجمع، منوها إلى ان مصر من الدول التي تأثرت بالعجز الأقتصادي بشكل كبير، وأن انجلتراكانت تمتلئ بالمظاهرات و وأيضا فرنسا وألمانيا وحدوث التضخم وأرتفاع الأسعار فى العالم أجمع أثر على اقتصاد الدول، كما أن الرئيس السيسي يشدد على رفع مستوى المعيشة وتقديم مقترحات تفيد المصريين فى جلسات الحوارالوطني.
 

 

رئيس حزب الأتحادية الديمقراطية حسن ترك ضياء رشوان اقتصاد الدول حجم مقترحات كبيرة العجز الاقتصادي جلسات الحوارالوطني

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