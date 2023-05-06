خلال 24 ساعة.. سوريا تتعرض لـ 10 هزات أرضية

سجل المركز الوطني للزلازل في سوريا 10 هزات أرضية، بين ضعيفة ومتوسطة القدر خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز، بحسب وكالة الأنباء السورية، أن محطات الرصد سجلت هزتين بقدر 4.2 و2.8 درجة على مقياس ريختر، وذلك في البحر المتوسط شمال اللاذقية بـ 56 كم و38 كم.

وقال المركز أيضا إنه تم تسجيل هزتين بقدر 3.8 و2.7 درجة في لواء إسكندرون غرب وشمال غرب إدلب بـ 65 و56 كم، وتسجيل 5 هزات في تركيا أعلاها بقدر 4.6 درجات، وهزة في قبرص بقدر 2.9 درجة.

وأشار المركز إلى أن الهزات حصلت على أعماق مختلفة، وصلت إلى 37.2 كم.