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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تتوقع .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الحليب يوميا؟

فوائد أخرى للحليب
فوائد أخرى للحليب بخلاف احتواءه على الكالسيوم

يعتبر الحليب من المشروبات المفيدة، والتي لا غني عنها في أي منزل، وتدخل أغلب إستخداماته في المشروبات حيث أن اضافته تعطي مذاق مختلف وغني وصحي ايضا في نفس الوقت.

 

فوائد أخرى للحليب بخلاف احتواءه على الكالسيوم

 

وجميعنا لا نعلم من فوائد الحليب ،إلا تعزيز الجسم بكمية الكالسيوم الذي يمنع الإصابة بهشاشة العظام ذلك لفوائده الكبيرة على صحة الجسم، ولكن هل تعلم ماذا يفعل شرب الحليب في الجسم عند تناوله يوميا؟.

 

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وكشف موقع eatingwell، ان هناك فوائد لا تحصى لشرب  الحليب، وفيما يلي سنقوم بذكر 5 فوائد غير متوقعة له، وتشمل :

 

_ الحفاظ على صحة الأسنان :

بفضل احتواء الحليب على كمية عالية من الفيتامينات والكالسيوم، فإنه يساعد في تعزيز صحة الأسنان واللثة.

 

_ الحفاظ على صحة القلب :

ويساعد تناول الحليب على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وحمايتهم من الجلطات والمشاكل التي يتعرض لها.

 

فوائد أخرى للحليب بخلاف احتواءه على الكالسيوم

 

_ تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري :

قد يساعد شرب الحليب على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، حيث وجد تحليل واحد لـ 22 دراسة (شملت ما يقرب من 600 ألف شخص) أن إجمالي استهلاك الألبان مرتبط عكسيا بمخاطر الإصابة بمرض السكري. هذا يعني أنه كلما زاد استهلاك الأشخاص لمنتجات الألبان بشكل منتظم، قل احتمال إصابتهم بمرض السكري.

 

_ تعزيز صحة العضلات والمفاصل :

ويعمل الحليب على تعزيز صحة الجسم والعضلات والمفاصل، ويساعد على نمو الأطفال بشكل صحي، وذلك بفضل أحتواءه على كميات عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

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