عدلي القيعي: مباراة السوبر كانت تكتيكية.. وأخطاء الحكام الأكثر فداحة| فيديو

علق المهندس عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، علي مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس السوبر، قائلاً: "مباراة الأهلي وبيراميدز" ببطولة السوبر كانت تكتيكية، ولاعبي الأهلي بذلوا كل جهدهم".

وأوضح خلال برنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم": "إضاعة الفرص السهلة تحدث في كل الأندية على مستوى العالم، لافتًا إلي أنه مع كل فرص ضائعة حارس مرمى تألق، وأصعب فرصة في كرة القدم هى الانفراد.

وأشار إلي أن ما تعاني منه كرة القدم في مصر هو بفعل فاعل وليس نتيجة فوضى، وإنما هى فوضى خلاقة، وكل شخص في موقعه يفكر بمنطق "يا فيها يا أخفيها"، ووسيلتهم في ذلك حشد الجماهير، ومثل هذه الخطابات لا يجب أخذها بحسن نية.

وأكمل: "أخطاء الحكام كانت الأكثر فداحة طوال الأرض وظلمت النادي الأهلي، متابعًا: "أتمني أن لا تخرج الكرة برة الملعب وتتحول لتعصب".