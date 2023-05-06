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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حزب المحافظين البريطاني: 20% نسبة الراغبين في تحويل الملكية إلى جمهورية

صدى البلد

قالت ميرفت خليل عضو حزب المحافظين البريطاني، إن حفل تتويج الأمير تشارلز الثالث، ملكًا لبريطانيا حدث هام للمملكة البريطانية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة الحدث اليوم، أن الراغبين في تحويل الملكية إلى جمهورية، لا تزيد نسبتهم عن 20%، ومعظمهم من أصول عرقية غير بريطانية

ولفت إلي أن حفل التتويج هذه المرة يظهر العادات والتقاليد الخاصة بالمملكة للجيل الجديد، لافتا إلي أن معظم الجيل الجديد يريد أن يكون تحت الملكية وأن يكون لهم تاريخ ويشعروا بأنهم من أصول ملكية.

ونوهت إلي أن حفل مراسم التتويج، كان رائعة ولم تكن موجودة في حفل تتويج الملكة إليزابيث عام 1956، رغم أن الحفل اليوم كان يضم 2000 مدعو، بخلاف عدد المدعوين في حفل تنصيب الملكة والذي كان يضم أكثر من 5 آلاف فرد.

الإعلامي سيد علي الأمير تشارلز ببرنامج حضرة المواطن العادات والتقاليد الجيل الجديد

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