عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك الفوز علي شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 46-25 في إطار مباراة دور قبل النهائي ببطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد المقامة حاليًا بمصر.

وتقدم الفارس الأبيض علي الفريق الكونغولي في الشوط الأول بنتيجة 25-10.

وضرب نادي الزمالك موعد مع النادي الأهلي في نهائي بطولة السوبر الأفريقي لكرة اليد غدا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا علي صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

ويصبح اللقاء المرتقب بين النادي الأهلي ومنافسه الزمالك السادس من نوعه الموسم الحالي في كرة اليد حقق الزمالك الفوز في ثلاث مواجهات وخسر إثنين أمام الأهلي .

نجح لاعبو الزمالك لكرة اليد في إحراز ١٤٦ هدفا في شباك النادي الأهلي بينما سجل فريق كرة اليد بالنادي الأهلي ١٤٣ هدفا في شباك الزمالك .

حضور الجماهير 


وافقت الجهات الأمنية على حضور 1000 مشجع لمباراة نهائي بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد، المقرر إقامتها في السابعة مساء غد الأحد على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

تأهل النادي الأهلي لنهائي البطولة بعد اعتذار فريق الترجي التونسي عن عدم المشاركة.

وتحدد 50 جنيهًا سعرًا للتذكرة، والتي سيتم طرحها في موعد لاحق مساء اليوم، وفقًا للنظام المتبع في حضور المباريات، من خلال التنسيق مع شركة «تذكرتي».

 

 

الزمالك نادي الزمالك الأهلى النادي الأهلي السوبر الإفريقي السوبر الإفريقي لكرة اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

بقوة 3.4 ريختر.. هزة أرضية تضرب لبنان

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

رد حاسم من النادي الأهلي على اتجاه الزمالك لتقديم شكوى للفيفا

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

نجم الزمالك السابق يعلن نبأ سارًا لجماهير الفريق

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

طرد الشناوي ومعلول.. ميدو يُعلق على القرارات التحكيمية في السوبر

ترشيحاتنا

رغم الأزمة الاقتصادية|لميس الحديدي: 100 مليون جنيه إسترليني تكلفة مراسم تتويج الملك تشارلز

مدحت شلبي يمازح لميس الحديدي: انتي أهلاوية وعمرو أديب زملكاوي بتتفرجوا سوا إزاي؟

إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس خلال أيام

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد

خبير اقتصادي: مصر لم تتخلف عن سداد التزاماتها في أصعب الظروف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة المستقبلية.. كيف خالفت كيت ميدلتون القواعد الرسمية لحفل التتويج؟

في عيد زواجها السادس.. صور تجمع عبير صبري وزوجها تثير الجدل |شاهد

منة فضالي في حوار مع صدى البلد: لم أجر عمليات تجميل في شفتي .. ومحمد رمضان متواضع

بعد أنباء ارتباطها برجل أعمال.. حسن شاكوش لم يحذف هذه الصور لزوجته |شاهد

فيديو

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

بتلاوة قرآنية.. إمام مصري أزهري يفتتح جلسات مجلس الشيوخ بولاية إلينوي

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ