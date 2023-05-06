موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك الفوز علي شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 46-25 في إطار مباراة دور قبل النهائي ببطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد المقامة حاليًا بمصر.

وتقدم الفارس الأبيض علي الفريق الكونغولي في الشوط الأول بنتيجة 25-10.

وضرب نادي الزمالك موعد مع النادي الأهلي في نهائي بطولة السوبر الأفريقي لكرة اليد غدا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا علي صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

ويصبح اللقاء المرتقب بين النادي الأهلي ومنافسه الزمالك السادس من نوعه الموسم الحالي في كرة اليد حقق الزمالك الفوز في ثلاث مواجهات وخسر إثنين أمام الأهلي .

نجح لاعبو الزمالك لكرة اليد في إحراز ١٤٦ هدفا في شباك النادي الأهلي بينما سجل فريق كرة اليد بالنادي الأهلي ١٤٣ هدفا في شباك الزمالك .

حضور الجماهير



وافقت الجهات الأمنية على حضور 1000 مشجع لمباراة نهائي بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد، المقرر إقامتها في السابعة مساء غد الأحد على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

تأهل النادي الأهلي لنهائي البطولة بعد اعتذار فريق الترجي التونسي عن عدم المشاركة.

وتحدد 50 جنيهًا سعرًا للتذكرة، والتي سيتم طرحها في موعد لاحق مساء اليوم، وفقًا للنظام المتبع في حضور المباريات، من خلال التنسيق مع شركة «تذكرتي».