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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ما معنى الوصاية.. أهميتها وكم نوعٍ لها ؟.. علي جمعة يجيب

علي جمعة
علي جمعة

ما معنى الوصاية وكم نوعٍ لها ؟ سؤال بينه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من خلال لقائه على شاشة سي بي سي، ببرنامج “من مصر”.

ما معنى الوصاية وكم نوعٍ لها ؟ 

وقال الدكتور علي جمعة، إن كلمة الوصاية تستعمل بمعنين إما إدارة المال فتسمى الوصاية على المال، وأخرى لإدارة حضانة الطفل الصغير ورعايته وهي الوصاية على شؤون الطفل، مشدداً:"عندي وصاية موضوعها المال وأخرى الإنسان والطفل".

ولفت إلى أن مسلسل “تحت الوصاية”، والذي عُرض خلال شهر رمضان الماصي كان يتحدث عن وصاية المال، لأن الأم كانت حاضنة لأبنائها وتسعى عليهم.

المجلس الحسبي

كما قال علي جمعة، إنه من أجل المحافظة على أموال اليتامى وعدم ضياعها، أنشئ ما يعرف بالنيابة الحسبية والمجلس الحسبي.

وأضاف علي جمعة، في برنامج "من مصر" على فضائية "سي بي سي"، أن الأم تقوم بتسجيل أموال اليتامى في المجلس الحسبي، وتصرف من أموال اليتامى ما تحتاج إليه من النفقة على هؤلاء الأطفال وذلك بموجب فاتورة تقدم إلى القاضي.

وأشار إلى أن الأم هي أقدر على القيام بمسئولية الأطفال اليتامى، منوها أن الترتيب في الإشراف والوصاية على أموال اليتامي، يقضي بأن الأب بعد وفاته يتولى مهمة الإشراف على أموال اليتامى بمن أوصاه الأب بهذه المسئولية ثم الجد إذا لم توجد وصية من الأب، ثم الأخ (عم اليتامى) ثم القاضي وهو الذي له سلطة بتعيين من يراه أمينا وكفأ للقيام بهذه المهمة.

من بينها الوصاية.. الأزهر عقد 30 جلسة لبحث تعديلات قانون الأحوال الشخصية

علي جمعة يوجه الشكر لصناع عمل مسلسل تحت الوصاية.. فيديو

الإشراف على أموال اليتامى

كما وجه الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، رسالة للأزواج والأهل بألا يجعلوا الطفل في مرمى الصراع والخلافات.

وقال علي جمعة، ، إن الطفل لابد أن يعيش هنيئا وألا يتحمل عدم توفيق أبويه، لافتاً إلى أننا نريد أن نمنح القاضي فسحة كبيرة حتى يحكم بالواقع في مسألة الإشراف على أموال اليتامى والوصاية عليه.

وأوضح في برنامج "من مصر" على فضائية "سي بي سي"، أننا أمام حالات كثيرة جدا يصعب ضياغتها ، ولابد من تدريب القاضي على كيفية التعامل مع هذه القضايا من الناحية الإنسانية والشرعية والقانونية والمجتمعية.

وأكد أننا نريد أن نصل إلى الرقي الإنساني الذي يحمي الأطفال ويعيشون في حالة رضاء عند الانفصال أو فقد الأب أو الأم، مكرراً الشكر لصناع عمل مسلسل تحت الوصاية على جهودهم في إخراج هذا العمل الفني في صورة طيبة.

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