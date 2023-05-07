المنصة ماتت| شكاوى من سقوط سيستم امتحانات "أبناؤنا في الخارج" لليوم الثاني

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك شكاوى تؤكد استمرار سقوط منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج لليوم الثاني على التوالي ، مما تسبب في عدم تمكن معظم الطلاب في معظم دول العالم من أداء امتحان اليوم إلكترونيًا على المنصة .
حيث أكد معتز سراج ولي أمر: إنه بمحاولة الدخول على منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج ، تظهر رسالة "الاتصال بهذا الموقع الالكتروني ليس خاصًا" ، وقالت أسماء مجدي إنها تعاني أيضًا من ظهور نفس الرسالة منذ التاسعة صباحًا، وقالت بسمة ذكري: كلنا كده.
وقالت نهى رشدي : خلاص كله ورقي مفيش الكتروني الدول اللي بتختبر قبلنا امتحنت اليوم ورقي، وقالت هدى ابراهيم : المنصة شكلها ماتت خلاص، وقال أحمد شريف : المنصة واقعة وحلينا ورقي.
وفقا لجدول امتحانات أبناؤنا في الخارج يؤدي اليوم الأحد 7 مايو 2023 من الساعة التاسعة صباحًا تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية ، ويؤدي تلاميذ الصف السادس الابتدائي امتحان العلوم.
وبعد تكرار شكاوى سقوط سيستم امتحانات أبناؤنا في الخارج الالكترونية منذ أمس السبت ، قررت وزارة التربية والتعليم إتاحة تحميل نسخ إلكترونية PDF من امتحانات أبناؤنا في الخارج على رابط منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج عبر الرابط التالي :
https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/The2ndClass
وتم التشديد على ضرورة إلتزام الطلاب بتحميل نموذج الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به وحل جميع الأسئلة وكتابة بيانات الطالب على نموذج الإجابة ، ثم تجميعها في آخر يوم ، ورفع أوراق الإجابة فقط لجميع امتحانات أبناؤنا في الخارج بالطريقة التي سوف تعلنها وزارة التربية والتعليم قبل نهاية الامتحانات.