عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المنصة ماتت| شكاوى من سقوط سيستم امتحانات "أبناؤنا في الخارج" لليوم الثاني

سقوط سيستم امتحانات
سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك شكاوى تؤكد استمرار سقوط منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج لليوم الثاني على التوالي ، مما تسبب في عدم تمكن معظم الطلاب في معظم دول العالم من أداء امتحان اليوم إلكترونيًا على المنصة .

حيث أكد معتز سراج ولي أمر: إنه بمحاولة الدخول على منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج ، تظهر رسالة "الاتصال بهذا الموقع الالكتروني ليس خاصًا" ، وقالت أسماء مجدي إنها تعاني أيضًا من ظهور نفس الرسالة منذ التاسعة صباحًا، وقالت بسمة ذكري: كلنا كده.

وقالت نهى رشدي : خلاص كله ورقي مفيش الكتروني الدول اللي بتختبر قبلنا امتحنت اليوم ورقي، وقالت هدى ابراهيم : المنصة شكلها ماتت خلاص، وقال أحمد شريف : المنصة واقعة وحلينا ورقي.

وفقا لجدول امتحانات أبناؤنا في الخارج يؤدي اليوم الأحد 7 مايو 2023 من الساعة التاسعة صباحًا تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية ، ويؤدي تلاميذ الصف السادس الابتدائي امتحان العلوم.

وبعد تكرار شكاوى سقوط سيستم امتحانات أبناؤنا في الخارج الالكترونية منذ أمس السبت ، قررت وزارة التربية والتعليم إتاحة تحميل نسخ إلكترونية PDF من امتحانات أبناؤنا في الخارج على رابط منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج عبر الرابط التالي :
https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/The2ndClass 

وتم التشديد على ضرورة إلتزام الطلاب بتحميل نموذج الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به وحل جميع الأسئلة وكتابة بيانات الطالب على نموذج الإجابة ، ثم تجميعها في آخر يوم ، ورفع أوراق الإجابة فقط لجميع امتحانات أبناؤنا في الخارج بالطريقة التي سوف تعلنها وزارة التربية والتعليم قبل نهاية الامتحانات.

سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج
امتحانات ابناؤنا في الخارج ابناؤنا في الخارج امتحانات المنصة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهما

تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

لمدة 7 ساعات.. فتح باب الحجز للوحدات المتبقية من سكن كل المصريين

فيه حاجة مش مظبوطة.. شوبير: نجم إنبي اختفى وقفل تليفونه

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

بعد زيادة سعر السولار.. بيان عاجل من التموين بشأن رغيف الخبز

ترشيحاتنا

بشرى لمصنعي الأعلاف.. تراجع غير مسبوق بسعر طن الذرة الصفراء

أستراليا ونيوزيلندا تطلقان 21 طلقة مدفعية احتفالا بتتويج تشارلز

بعد 3 سنوات.. القضاء العراقي يصدر حكمه على قاتل هاشم الهاشمي

أخبار تهمك| مفاجآت في أسعار الذهب والدولار.. وتفاصيل حالة الطقس اليوم

أبرزها الوقود.. الوزراء يكشف عن أبرز السلع المصدرة للخارج

اختتام الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر والكاميرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع مؤثر.. أب على كرسي متحرك يراقص ابنته في حفلة مدرسية ببريطانيا

رسالة للمواطنين بشأن الذهب.. توقفوا عن الشراء لهذا السبب

كيم كاردشيان مصر|ميريهان حسين تشعل السوشيال ميديا بالجلبية والتاتو في العريش.. شاهد

اتهمته بالسرقة.. شاهد شبكة زوجة حسن شاكوش الالماظ

فيديو

تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يستقر عند هذا الحد.. فيديو

تحذير من تغير الطقس.. رياح وأمطار في تلك المحافظات

محمود حميدة يعلن مقاطعة العمل مع محمد رمضان.. ماذا حدث؟ «فيديوجراف»

سر الزيت المقدس في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ