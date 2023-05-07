المنصة ماتت| شكاوى من سقوط سيستم امتحانات "أبناؤنا في الخارج" لليوم الثاني

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك شكاوى تؤكد استمرار سقوط منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج لليوم الثاني على التوالي ، مما تسبب في عدم تمكن معظم الطلاب في معظم دول العالم من أداء امتحان اليوم إلكترونيًا على المنصة .

حيث أكد معتز سراج ولي أمر: إنه بمحاولة الدخول على منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج ، تظهر رسالة "الاتصال بهذا الموقع الالكتروني ليس خاصًا" ، وقالت أسماء مجدي إنها تعاني أيضًا من ظهور نفس الرسالة منذ التاسعة صباحًا، وقالت بسمة ذكري: كلنا كده.

وقالت نهى رشدي : خلاص كله ورقي مفيش الكتروني الدول اللي بتختبر قبلنا امتحنت اليوم ورقي، وقالت هدى ابراهيم : المنصة شكلها ماتت خلاص، وقال أحمد شريف : المنصة واقعة وحلينا ورقي.

وفقا لجدول امتحانات أبناؤنا في الخارج يؤدي اليوم الأحد 7 مايو 2023 من الساعة التاسعة صباحًا تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية ، ويؤدي تلاميذ الصف السادس الابتدائي امتحان العلوم.

وبعد تكرار شكاوى سقوط سيستم امتحانات أبناؤنا في الخارج الالكترونية منذ أمس السبت ، قررت وزارة التربية والتعليم إتاحة تحميل نسخ إلكترونية PDF من امتحانات أبناؤنا في الخارج على رابط منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج عبر الرابط التالي :

https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/The2ndClass

وتم التشديد على ضرورة إلتزام الطلاب بتحميل نموذج الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به وحل جميع الأسئلة وكتابة بيانات الطالب على نموذج الإجابة ، ثم تجميعها في آخر يوم ، ورفع أوراق الإجابة فقط لجميع امتحانات أبناؤنا في الخارج بالطريقة التي سوف تعلنها وزارة التربية والتعليم قبل نهاية الامتحانات.

سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج

سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج

سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج

سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج

سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج

سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج

سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج