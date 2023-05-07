عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الوصية في المال قبل الموت.. وهل يأثم من توفى ولم يكتبها؟

الميراث
الميراث

حكم الوصية في المال قبل الموت.. وهل يأثم من توفي ولم يكتبها ؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي.

حكم عدم الوصية في المال قبل الموت

وقالت دار الإفتاء إن الوصية: هي التَّبرُّع المضاف لِمَا بعد الموت؛ ومعنى كونه مضافًا لِمَا بعد الموت: أنَّ نفاذ هذا التبرع لا يكون إلَّا بعد موت المُوصِي، وهي جائزةٌ لغير الوارث اتفاقًا، مُستحبةٌ لِمَن له فائضُ مالٍ عن نفقته ونفقة عياله؛ فقد حث الشرعُ الشريفُ المسلمَ على الوصية بشيءٍ مِمَّا يُنتَفَعُ به وأن يتم توثيقُ ذلك كتابةً؛ فعَن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» متفقٌ عليه.

وتابعت: مذهب جمهور العلماء أنَّ الوصيةَ بشيءٍ مِن المال مُستحبةٌ لا واجبة؛ أي أنَّ مدار الأمر على استمرار النفع والمصلحة؛ ليكون المسلم سببًا للفائدة والانتفاع به ويستمر عمله الصالح في حياته وبعد مماته، وهو أدبٌ راقٍ وتوجيهٌ نبيلٌ يتعلم المسلم منه أن يكون مِعْطَاءً كريمًا سَمْحَ اليد سَخِيَّ النفس، وأن يعمل على إسعاد مَن حوله وإن لم ينتفع هو بشيءٍ ماديّ.

وأشارت الإفتاء إلى أنه أَلزَم الشرعُ الورثةَ بإنفاذ الوصية إذا وقَعَت صحيحةً، وجَعَلَها أحدَ الحقوق الواجبة في مال الميت بعد سداد دينه وقبل توزيع تركته؛ فقال تعالى بعد أن فَصَّل جانبًا مِن أحكام الميراث: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]، وقد أجمع العلماء على أنَّ الدَّيْن مُقَدَّمٌ على الوصية وإن تقدم ذِكرُها عليه في الآية.

ما معنى الوصاية.. أهميتها وكم نوعٍ لها ؟.. علي جمعة يجيب

من بينها الوصاية.. الأزهر عقد 30 جلسة لبحث تعديلات قانون الأحوال الشخصية

وشددت على أنه يُرَاعَى في الوصية المستحبة ألَّا تؤول إلى تضييع الورثة وتركهم فقراء؛ بل لا بُدَّ أن تُتَوَخَّى الموازنةُ بين الحقوق وجبر الخواطر؛ فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع مِن وجعٍ أشفيتُ منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغَني ما ترى مِن الوجع، وأنا ذو مالٍ، ولا يرثني إلَّا ابنةٌ لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لَا»، قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: «لَا»، ثم قال: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ؛ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» متفقٌ عليه. وقد روى سعيد بن منصور في "التفسير"، وابن أبي الدنيا في "إصلاح المال"، وأبو عبد الله الحسين المروزي في "البر والصلة" عن الإمام الشعبي أنه قال: "ما مِن مالٍ أعظم أجرًا مِن مالٍ يتركه الرجل لولده، يغنيهم به عن الناس".

الوصية حكم الوصية في المال قبل الموت دار الإفتاء إنفاذ الوصية الوصية المستحبة حكم عدم الوصية في المال قبل الموت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهما

تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

لمدة 7 ساعات.. فتح باب الحجز للوحدات المتبقية من سكن كل المصريين

فيه حاجة مش مظبوطة.. شوبير: نجم إنبي اختفى وقفل تليفونه

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

بعد زيادة سعر السولار.. بيان عاجل من التموين بشأن رغيف الخبز

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

فتاوى تشغل الأذهان .. هل تجب صلاة سنة الفجر على من يستيقظ بعد شروق الشمس؟ .. لماذا حرم الشرع بيع الكلاب والقطط ؟ .. وهل يعد الخلع طلاقا أم فسخا؟

المحرصاوي يختتم محاضراته حول «أحكام العدد» للطلاب الأزهريين بكلية اللغة العربية بالقاهرة

ما معنى الأضحية.. وهل تذكيتها شرط للانتفاع بها؟ مجدي عاشور يجيب

هل تجب صلاة سنة الفجر على من يستيقظ بعد شروق الشمس؟ علي جمعة يجيب

لماذا حرم الشرع بيع الكلاب والقطط .. وكيف يتصرف من يمتلك سلالات غالية؟

طلق زوجته مرتين وردها ثم خلعته.. هل تعتبر طلقة ثالثة ؟

ما معنى الوصاية.. أهميتها وكم نوعٍ لها ؟.. علي جمعة يجيب

ما حكم هبة ثواب الصدقة للوالدين بعد موتهما ؟.. دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

وزير الخارجية السعودي يشارك في اجتماع الجامعة العربية بالقاهرة

شكري: انضمام سوريا لاجتماع عمان تطور إيجابي وخطوة مهمة لإثبات حسن النوايا

السياحة على مائدة الحوار الوطني.. ناصر ترك: إن أردنا سياحة علينا معالجة أخطائنا

رسميًا.. الموافقة على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية

وداعا لمخالفات السرعة| جهاز يكشف رادارات الشارع ينتشر بأوروبا.. تعرف على فوائده

التدخلات الأجنبية عقدت الأزمة.. سامح شكري: نتطلع إلى طي صفحة سوريا الحزينة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة تسبب الإصابة بالسكتة الدماغية | لن تتوقعها

بشرى لمصنعي الأعلاف.. تراجع غير مسبوق بسعر طن الذرة الصفراء

مقطع مؤثر.. أب على كرسي متحرك يراقص ابنته في حفلة مدرسية ببريطانيا

رسالة للمواطنين بشأن الذهب.. توقفوا عن الشراء لهذا السبب

فيديو

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يستقر عند هذا الحد.. فيديو

تحذير من تغير الطقس.. رياح وأمطار في تلك المحافظات

محمود حميدة يعلن مقاطعة العمل مع محمد رمضان.. ماذا حدث؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ