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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موسم الصيف.. أحمد فهمي في مواجهة كريم عبد العزيز وبيومي فؤاد الجوكر

أحمد فهمى وهنا الزاهد
أحمد فهمى وهنا الزاهد

تشهد السينمات الفترة المقبلة عرض عدد من الأفلام الجديدة وذلك فى موسم الصيف وعيد الأضحى حيث كشف عدد من صناع الأفلام عن عرضها فى الموسمين المقبلين ونرصد فى التقرير التالى الأعمال المقرر عرضها. 

مستر اكس 

طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لفيلم “مستر اكس”، تمهيدًا لعرضه في عيد الأضحى المبارك.

ويضم فيلم مستر إكس العديد من النجوم ومنهم أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وأمير شاهين، ومن إنتاج أحمد السبكي وإخراج أحمد رشيد.

العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسى.

فيلم رهبة 

بينما أكد المنتج أيمن يوسف على طرح فيلم رهبة يوم 24 من شهر مايو الحالي بجميع السينمات، حيث أنه يبدأ الترويج للفيلم بعد أيام بطرح أغنية للفيشاوي ومسلم بعنوان إمبابة أحلى من باريس.

الفيلم يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم أحمد الفيشاوي،نسرين أمين، سما إبراهيم، ثراء جبيل بيومي فؤاد، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بسمة بغدادي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق.

فيلم الصف الأخير

ومن الأفلام التى سوف تعرض أيضا خلال هذا الشهر فيلم الصف الأخير بطولة بيومي فؤاد وتيم مصطفى قمر فى أول عمل من بطولته.

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم الفيديو الدعائى له استعداد لعرضه  يوم 17 مايو الجاري بجميع دور العرض وكشف البرومو عن تفاصيل القضية التى يناقشها الفيلم حيث سافر تيام مع أصدقائه لعرض عمل مسرحي لكنه يتعرض للسرقة أثناء السفر ويقابل بيومي فؤاد لكى ينقذه من كثير من المشاكل التى يتعرض لها أثناء السفر.

الفيلم بطولة بيومي فؤاد وتيام قمر وياسر الطوبجي ومحمد عبد العظيم ونورا عبد الرحمن وسيناريو  شريف محسن ومي زيادي وحوار علاء حسن  ومن إخراج شريف محسن.

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فيلم شوجر دادي

وبعد سلسلة من التأجيلات قرر منتج فيلم شوجر دادى بدء عرضه يوم 24 من شهر مايو الجارى

الفيلم بطولة كل من الفنانين، ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وتامر هجرس، والقصة من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته رأساً على عقب.

فيلم بيت الروبى 

كما انتهى منذ فترة أبطال فيلم “بيت الروبى” من تصوير العمل والذى من المقرر ان يعرض فى عيد الأضحى ايضا وهو من إخراج بيتر ميمي، والذي يجمع في بطولته كل من كريم عبد العزيز، نور، وكريم محمود عبد العزيز، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول حياة المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي. 

مستر اكس فيلم رهبة فيلم الصف الأخير فيلم شوجر دادي فيلم بيت الروبى

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