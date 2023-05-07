اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تعطل الـ VAR في لقاء الأهلي وبيراميدز

رد محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، على أنباء تعطل تقنية الفيديو (VAR) في مباراة الأهلي وبيراميدز، أول أمس الجمعة، في كأس السوبر المصري بالإمارات.

وتردت أنباء خلال الساعات الماضية حول تعطل تقنية الفيديو في مباراة الأهلي وبيراميدز، وهو ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محمد فاروق خلال تصريحات تلفزيونية:" تقنية الفيديو كانت تعمل بشكل طبيعي خلال مباراة الأهلي وبيراميدز بقيادة تحكيم إماراتي، ولم تحدث أي مشاكل".

,أضاف:" للمرة الثانية يثبت التحكيم المصري في إدارة المباريات الكبرى، نسير بخطى ثابتة ولن نتراجع خطوة إلى الخلف.

وتوج الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد، سجله التونسي علي معلول من ركلة جزاء.