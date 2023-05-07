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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تزامنا مع الامتحانات ..تحذير للطلاب من القيام بهذه الأفعال

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

غش الامتحانات .. من أهم التحذيرات التي تطلقها وزارة التعليم بشكل دائم في فترة الامتحانات وذلك من أجل ضبط عملية سير الامتحانات دون شغب أو خلل، فضلا عن إيجاد نتائج عادلة للطلاب ولهذا توجد العديد من الإجراءات التي وضعتها الوزارة لتجنب ومكافحة جميع سلوكيات الغش سواء تسريب الأمتحان أو غيرها من الحيل التي يتم استخدامها.

وفي هذا الصدد حدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.

 

عقوبة تسريب الامتحان 


 

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وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالى : -

"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".

 

عقوبة الغش باستخدام الهواتف


كما يعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

ومن أهم العقوبات التي أقرها القانون لحظر استخدام الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات، الآتى:

.غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عند حيازتك الهواتف المحمولة داخل لجنة الامتحان.

.ذات العقوبة لكل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها .

. ونص القانون على مصادرة الأجهزة المضبوطة .

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