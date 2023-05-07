متحدث الزراعة: الدولة تعطي ملف الزراعة اهتماما كبيرا منذ 2013

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، إن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة جداً منذ الفترة الماضية وتحديداً منذ عام 2013 بالنظر الي ملف الزراعة بشكل خاص لوضع بنود جديدة من أجل توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري.

وأضاف "محمد القرش" خلال مداخلة حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن نتائج هذه الجهود التي تقوم بها الدولة نراها في صورة معاكسة في توفير الاحتياجات الغذائية في ظل المتغيرات العالمية الكبيرة التي يلاحظها الجميع منذ عام 2020 وحتي يومنا هذا.

وتابع الدكتور محمد القرش، أن الوزارة مازالت تعمل علي تحقيق الأمن الغذائي ولن تقف يوماً عن هذا العمل الهام، وهناك تحديات تواجه هذا العمل، من ابسطها الزيادة السكانية.