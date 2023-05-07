حقوق المنصورة تكرم المتميزين باحتفالية كبرى

نظمت كلية الحقوق جامعة المنصورة احتفالية كبرى " احتفالي العلمى " بقاعة الدكتور عبد الرازق السنهورى، في إطار احتفالات كلية الحقوق باليوبيل الذهبى، لتكريم 124 من الأساتذة الحاصلين على جوائز الدولة بفئاتها المختلفة ، ومن لهم اسهامات علمية متميزة في الحقل القانوني.

كما تم تكريم أفضل الأساتذة الذين قاموا بنشر بحوث علمية قانونية متميزة في مجلات علمية مرموقة ،اضافة الى تكريم الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه من الكلية سواء من الطلاب المصريين او الوافدين، ولأول مرة تكريم افضل الباحثين الذين قاموا بنشر بحوث علمية متميزة وفقًا للضوابط العلمية الخاصة بالنشر واخلاقيات البحث العلمي.

كما شمل التكريم الأساتذة المتميزين والباحثين من داخل مصر وخارجها،

وذلك بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر- رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد جمال الدين موسى -وزير التربية والتعليم والتعليم العالى الأسبق.

وعبر خاطر عن سعادته لمشاركته في احتفالية التميز العلمى لكلية الحقوق، وذلك في إطار احتفالات كلية الحقوق بيوبيلها الذهبى، لتكريم بعض من رموز كلية الحقوق جامعة المنصورة الذين سطروا أسماءهم فى سجل تاريخ جامعة المنصورة بالعلم والبحث العلمى.

وأشار الى أن الاحتفالية هى تكريم للنبوغ، والتفوق، والاجتهاد في خدمة الوطن، وتعبير عن إيماننا بدور العلم والتعليم والبحث العلمي في بناء مجتمع المعرفة الذي نسعي إليه .

مؤكدًا أن كلية الحقوق تميزت وعلى مدار تاريخها منذ نشأتها عام 1973 وحتى الأن وتقلد منسوبوها مناصب قيادية داخل الجامعة وخارجها وكان لكلية الحقوق السبق بأن يكون أول رئيس لجامعة المنصورة هو الدكتور عبد المنعم البدراوى رحمه الله ، كما تميزت الكلية إداريا وتكنولوجيا حيث حصدت الكلية المركز الأول بجوائز جامعة المنصورة للتميز الحكومى عام 2022 وجائزة أفضل 10 كليات على مستوى الجمهورية بمسابقة التميز الحكومى التى تنظمها وزارة التخطيط لعام 2023 ، وحرصا على الاعتماد الأكاديمى فقد تقدمت الكلية لإعتماد برنامج شعبة اللغة الأجنبية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .

وعبر عن تطلعه لعلماء جامعة المنصورة عامة وكلية الحقوق خاصة ليسهموا بعلمهم وأبحاثهم في المجالات العديدة.

وأضاف عبد الخالق وزير التعليم العالى الأسبق أن التميز نتيجة نشاط انسانى و عمل ايجابى ودئوب، وتميز كلية الحقوق كمؤسسة تعليمية متميزة بحق بفضل أساتذة وعمداء ووكلاء الكلية تعاقبوا على ادارتها وعملوا على تطويرها على مدار سنوات، وإنشاء العديد من البرامج القانونية المتميزة على مستوى المرحلة الجامعية الأولى الليسانس ومرحلة الدراسات العليا مما أتاح التنوع بأشكال عدة وحرية الاختيار للباحثين من مصر ومختلف الدول العربية والأفريقية ، و اليوم نستطيع أن نجارى التطور العالمى فى مختلف الجامعات .

وأكد حافظ على اهتمام الجامعة بتميز أعضاء هيئة التدريس والخريجين والباحثين من خلال رفع القدرات العلمية والبحثية ولذلك فإن القادر على انتاج البحث العلمى هو الأقدر على تطوير التعليم فى مرحلتى الليسانس والدراسات العليا.



وأشار الى تواصلُ الكليةُ تنظيمَ فعالياتٍ متنوعةٍ على مدارِ هذا العامِ احتفالاً باليوبيلِ الذهبي لها. ولم يكنْ ممكنًا أن تخلو هذه الفعالياتُ من تكريمٍ مستحقٍ لكبارِ أساتذتنا الذين أسهموا بجهودهم المتميزة في بلوغِ الكليةِ هذه المكانةِ العاليةِ التي نفخرُ بها اليوم. مشيرًا أن كليةَ الحقوقِ بجامعةِ المنصورةِ أصبحتْ في مكانةٍ مختلفةٍ مقارنةً بكلياتِ الحقوقِ الأخرى حتى تلك التي سبقتها في النشأةِ و لم يعدْ ممكنًا القياسُ عليها لما حققته من تميزٍ معترفٍ به.



ومن جانبه أكد الدكتور ابراهيم عبد الله أن كلية الحقوق الصرحُ العلمي القانوني المُتميز ، والذي يُعد بحق واحدًا من أعرقِ مدارسِ القانونِ في مصرَوالوطنِ العربي و أن الدراسةُ بمرحلةِ الدراساتِ العليا بدأت عام 1977 ، بدبلومي القانونِ العامِ والخاص ، ومنذ ذلك التاريخِ وفرت الكليهُ العديدَ من البرامجِ الحديثة لطلاب الدراسات العليا سواءً علي مستوي الدبلومات أم الماجستيرِ والدكتوراه .

كما قامت الكلية بتكريم أوائل دبلومات قسم الدراسات العليا 2021 على الحاصلين على تقدير الامتيازوجاء أول الترتيب العام على دبلوم العلوم الاقتصادية والمالية.

المقدم أحمد رضا محمد السعيد

الضابط بمديرية أمن الدقهلية وباحث دكتوراه بقسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية والمالية بالكلية ونورين محمد عبد الحميد الجلدي باحث دكتوراه بقسم الاقتصاد بالكلية، ومدرب التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأحمد عثمان سلامه باحث دكتوراه .

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