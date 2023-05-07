عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق المنصورة تكرم المتميزين باحتفالية كبرى

تكريم المتفوقين
تكريم المتفوقين

نظمت كلية الحقوق جامعة المنصورة احتفالية كبرى " احتفالي العلمى " بقاعة الدكتور عبد الرازق السنهورى، في إطار احتفالات كلية الحقوق باليوبيل الذهبى،  لتكريم 124 من الأساتذة الحاصلين على جوائز الدولة بفئاتها المختلفة ، ومن لهم اسهامات علمية متميزة في الحقل القانوني.

كما تم تكريم أفضل الأساتذة الذين قاموا بنشر بحوث علمية قانونية متميزة في مجلات علمية مرموقة ،اضافة الى تكريم الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه من الكلية سواء من الطلاب المصريين او الوافدين، ولأول مرة تكريم افضل الباحثين الذين قاموا بنشر بحوث علمية متميزة وفقًا للضوابط العلمية الخاصة بالنشر واخلاقيات البحث العلمي.

كما شمل التكريم الأساتذة المتميزين والباحثين من داخل مصر وخارجها،
وذلك بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر- رئيس جامعة المنصورة،  والدكتور أحمد جمال الدين موسى -وزير التربية والتعليم والتعليم العالى الأسبق.

وعبر خاطر عن سعادته لمشاركته في احتفالية التميز العلمى لكلية الحقوق، وذلك في إطار احتفالات كلية الحقوق بيوبيلها الذهبى، لتكريم بعض من رموز كلية الحقوق جامعة المنصورة الذين سطروا أسماءهم فى سجل تاريخ جامعة المنصورة بالعلم والبحث العلمى.

وأشار الى أن الاحتفالية هى تكريم للنبوغ، والتفوق، والاجتهاد في خدمة الوطن، وتعبير عن إيماننا بدور العلم والتعليم والبحث العلمي في بناء مجتمع المعرفة الذي نسعي إليه .
مؤكدًا أن كلية الحقوق تميزت وعلى مدار تاريخها منذ نشأتها عام 1973 وحتى الأن وتقلد منسوبوها مناصب قيادية داخل الجامعة وخارجها وكان لكلية الحقوق السبق بأن يكون أول رئيس لجامعة المنصورة هو الدكتور عبد المنعم البدراوى رحمه الله  ، كما تميزت الكلية إداريا وتكنولوجيا حيث حصدت الكلية المركز الأول بجوائز جامعة المنصورة للتميز الحكومى عام 2022 وجائزة أفضل 10 كليات على مستوى الجمهورية بمسابقة التميز الحكومى التى تنظمها وزارة التخطيط لعام 2023 ، وحرصا على الاعتماد الأكاديمى فقد تقدمت الكلية لإعتماد برنامج شعبة اللغة الأجنبية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .

وعبر عن تطلعه لعلماء جامعة المنصورة عامة وكلية الحقوق خاصة ليسهموا بعلمهم وأبحاثهم في المجالات العديدة.
وأضاف عبد الخالق  وزير التعليم العالى الأسبق أن التميز نتيجة نشاط انسانى و عمل ايجابى ودئوب، وتميز كلية الحقوق كمؤسسة تعليمية متميزة بحق بفضل أساتذة وعمداء ووكلاء الكلية تعاقبوا على ادارتها وعملوا على تطويرها على مدار سنوات،  وإنشاء العديد من البرامج القانونية المتميزة على مستوى المرحلة الجامعية الأولى الليسانس ومرحلة الدراسات العليا مما أتاح التنوع بأشكال عدة وحرية الاختيار  للباحثين من مصر ومختلف الدول العربية والأفريقية ، و اليوم نستطيع أن نجارى التطور العالمى فى مختلف الجامعات .

وأكد حافظ على اهتمام الجامعة بتميز أعضاء هيئة التدريس والخريجين والباحثين من خلال رفع القدرات العلمية والبحثية ولذلك فإن القادر على انتاج البحث العلمى هو الأقدر على تطوير التعليم فى مرحلتى الليسانس والدراسات العليا.
 

وأشار  الى تواصلُ الكليةُ تنظيمَ فعالياتٍ متنوعةٍ على مدارِ هذا العامِ احتفالاً باليوبيلِ الذهبي لها. ولم يكنْ ممكنًا أن تخلو هذه الفعالياتُ من تكريمٍ مستحقٍ لكبارِ أساتذتنا الذين أسهموا بجهودهم المتميزة في بلوغِ الكليةِ هذه المكانةِ العاليةِ التي نفخرُ بها اليوم. مشيرًا أن كليةَ الحقوقِ بجامعةِ المنصورةِ أصبحتْ في مكانةٍ مختلفةٍ مقارنةً بكلياتِ الحقوقِ الأخرى حتى تلك التي سبقتها في النشأةِ و لم يعدْ ممكنًا القياسُ عليها لما حققته من تميزٍ معترفٍ به. 

ومن جانبه أكد الدكتور ابراهيم عبد الله أن كلية الحقوق الصرحُ العلمي القانوني المُتميز ، والذي يُعد بحق واحدًا من أعرقِ مدارسِ القانونِ في مصرَوالوطنِ العربي و أن  الدراسةُ  بمرحلةِ الدراساتِ العليا بدأت عام 1977 ، بدبلومي القانونِ العامِ والخاص ، ومنذ ذلك التاريخِ وفرت الكليهُ العديدَ من البرامجِ الحديثة لطلاب  الدراسات العليا سواءً علي مستوي الدبلومات أم الماجستيرِ والدكتوراه .

كما قامت الكلية بتكريم أوائل دبلومات قسم الدراسات العليا 2021 على الحاصلين على تقدير الامتيازوجاء أول الترتيب العام على دبلوم العلوم الاقتصادية والمالية.
المقدم  أحمد رضا محمد السعيد
الضابط بمديرية أمن الدقهلية وباحث دكتوراه بقسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية والمالية بالكلية ونورين محمد عبد الحميد الجلدي باحث دكتوراه بقسم الاقتصاد بالكلية، ومدرب التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأحمد عثمان سلامه باحث دكتوراه .

IMG-20230507-WA0012
IMG-20230507-WA0012
IMG-20230507-WA0013
IMG-20230507-WA0013
IMG-20230507-WA0015
IMG-20230507-WA0015
IMG-20230507-WA0014
IMG-20230507-WA0014
IMG-20230507-WA0030
IMG-20230507-WA0030
IMG-20230507-WA0029
IMG-20230507-WA0029
IMG-20230507-WA0028
IMG-20230507-WA0028
IMG-20230507-WA0026
IMG-20230507-WA0026
IMG-20230507-WA0027
IMG-20230507-WA0027
IMG-20230507-WA0025
IMG-20230507-WA0025
IMG-20230507-WA0024
IMG-20230507-WA0024
IMG-20230507-WA0023
IMG-20230507-WA0023
IMG-20230507-WA0022
IMG-20230507-WA0022
IMG-20230507-WA0021
IMG-20230507-WA0021
IMG-20230507-WA0018
IMG-20230507-WA0018
اخلاقيات البحث العلمى احتفالية كبرى التربية والتعليم والتعليم الدراسات العليا والبحوث الماجستير والدكتوراه بجامعة المنصورة جامعة المنصورة درجتي الماجستير والدكتوراه شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة محافظ الشرقية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتقان الجماهير.. الزمالك يحذر والأهلي يطرح حلا والوزارة تدعو لعدم التعصب

رقم صادم.. إعلان عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن نشاط الزلازل

اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

عاجل .. الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بالسوبر الأفريقي لليد ويتأهل للسوبر جلوب

مرتضى منصور يعلن عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك

حتدفع حتدفع |رساله غاضبة من نجم الزمالك لـ كهربا

هتك عرض رجل أعمال وتصويره فيلم إباحي له قبل قتله.. نص التحريات

أوامر كولر|الخطيب ينهي صفقة "خليفة" أفشة.. ورحيل نجم الفريق إلى هذا النادي

موضوعات متعلقة

للابتعاد عن القمح.. تموين الدقهلية: صرف النخالة للفلاحين يهدف لتوفير بديل للأعلاف

ترشيحاتنا

60 % استدانة.. محيي الدين: تمويل العمل المناخي في حالة ارتباك ووعود

محمود محيي الدين: أزمة المناخ تؤثر على فرص العمل وتسبب «الهجرة الاضطرارية»

رسوم استخراج شهادة الجيش 2023

لإنهاء أزمته مع نتنياهو.. وزير إسرائيلي يشترط تنفيد عملية عسكرية بالضفة الغربية

مشهد مؤثر يجمع بين كيت ميدلتون وطفلة خلال الاحتفال بتتويج الملك تشارلز

بعد عودة سوريا للجامعة العربية..الأسد يجري اتصالا هاتفيا بـ محمد بن زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محدش لاقيه| القصة الكاملة لاختفاء لاعب إنبي وحكاية آخر ظهور له

الموسيقى والارتقاء بالمجتمع .. ندوة ثقافية بدار الكتب في طنطا

عادة نفعلها تحول العسل لمادة سامة ومسرطنة | اكتشفها

سر إغماءة محمود متولي في السوبر.. هل ابتلع اللاعب لسانه وحقيقة لحاقه بمباراة الترجي

فيديو

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

فيفي عبده ترقص مع عمرو دياب .. وقُبلة تثير الجدل "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ