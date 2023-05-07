زراعة الشيوخ: 70% من أراضي مصر صالحة للزراعة..والاستثمار يشهد أفضل صورة له

أكد النائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الاستثمار الزراعي في مصر يشهد أفضل صورة له، حيث تحسن العائد الاقتصادي من الزراعة جدا في الفترة الأخيرة، في ظل الأوضاع العالمية، لافتًا إلى أن 70% من أراضي مصر صالحة للزراعة والأزمة فقط في وجود المياه.

وأضاف «الجبلي»، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «CBC»، أنه جرى اللجوء إلى نواحٍ فنية في الزراعة لتقليل الهدر من المياه وتحقيق أكبر عائد من الإنتاج، بحيث يتم الاستفادة من قدراتنا المائية، لافتًا إلى أنّ توفر المياه كلمة السر في تحديد المحاصيل وأنواعها التي يمكن زراعتها والاكتفاء منها.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أنه لا يمكن لمصر أن تحقق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح بسبب معدلات الاستهلاك وكمية الإنتاج، والمستهدف في العام الجاري هو توريد الجزء الخاص برغيف الخبز المدعوم، حيث إن هناك حاجة إلى 4 ملايين طن، حيث تم توريد 1.2 مليون طن حتى اليوم.