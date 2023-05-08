توريد 116 ألف طن قمح بالشون والصوامع الحكومية بالمنيا

واصل رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة ، المتابعات الميدانية لعمليات توريد محصول القمح، للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على المزارعين، وللتأكد من جاهزية الصوامع والشون ومتابعة الإجراءات والآليات المتبعة وتطبيق الاشتراطات والضوابط اللازمة للتخزين، من خلال اللجان المختصة مع تقديم الدعم والتسهيلات للمزارعين والموردين لتحقيق المستهدف لهذا العام.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح بلغ 116270 طن و 224 كيلو جرام، بالشون الحكومية والصوامع، حيث بدأت أعمال التوريد في 15 أبريل الماضي، وتم تجهيز 42 موقع تخزيني للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.