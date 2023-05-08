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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سامح شكري: نسعى لتحقيق الاستقرار بالسودان ومراعاة مصالح الشعب الشقيق

وزير الخارجية
وزير الخارجية

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتى"، اليوم، من دولة تشاد على هامش زيارة وزير الخارجية سامح شكري لـ تشاد.

والتقي الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، بوزير الخارجية سامح شكري، الذي أكد أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس تشاد تتعلق بالتطورات الخاصة بالسودان وأهمية التنسيق بين دول الجوار.

وأضاف سامح شكري، في تصريحاته: "العمل المشترك مهم لاحتواء الأزمة للتوصل إلى اتفاق لوقف النار بشكل دائم والعودة لتفاهمات سلمية"، موضحا ان مصر تسعى لتحقيق الاستقرار للسودان ومراعاة مصالح الشعب السوداني الشقيق.

وأشار إلى ضرورة العمل على حجب أي تأثيرات سلبية تقع على دول الجوار للحفاظ على الأمن والاستقرار للسودان، مؤكدا أن الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية أمر مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وتابع: "نقلت احترام وتقدير الرئيس السيسي لـ محمد إدريس ديبي رئيس تشاد، وأكدت على وجود الإرادة السياسية القوية لدى مصر لتدعيم العلاقات الثنائية"، مشددا على ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات.

ولفت إلى أهمية بذل الجهود التنموية وتحقيق الاستقرار في تشاد، مضيفا: "نسعى للاستفادة الكاملة من العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين ونعمل على الاستفادة منها".
 

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