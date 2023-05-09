أخبار مصر على مدار 24 ساعة| توجهات رئاسية جديدة للحكومة.. الحوار الوطني يعلن جدول الأسبوع الأول

أخبار مصر.. تابع الرئيس السيسي، خلال اجتماع الاثنين، المشروعات الجارية لتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة، بما فيها المنطقة المحيطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي، في إطار خطة الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة ورونقها التاريخي العريق.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



السيسي يوجه بالاهتمام بصَوْنِ المواقع والمنشآت الأثرية وإبراز طابعها الفريد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة…

الرئيس يوجّه بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة التقاضي

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة عملية تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية، حيث تم عرض أبرز المحاور في هذا الإطار، ومن بينها التوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الحوار الوطني يعلن عن جدول الأسبوع الأول من الجلسات العلنية

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته الرابعة والعشرين، اليوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023م، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لبحث جدول وخطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع القادم…

الزراعة على مائدة الحوار الوطني| إصلاح الجمعيات الزراعية سبيل تنمية القطاع وازدهاره

تبذل الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مجهودات كبيرة فى سبيل إصلاح الجمعيات الزراعية، وتقدم الدعم للتعاونيات الزراعية، وإعطائها المزيد من الحرية الاقتصادية للقيام بأدوارها من خلال إصدار القانون 124 لسنة 2014 الذي تضمن عدة تعديلات في بعض مواد القانون رقم 122 لسنة 1980…

سياحة أسوان على مائدة الحوار الوطني.. هل يصبح المطار ترانزيت القارة الأفريقية

قال خيري محمد رئيس لجنة تسيير غرفة شركات السياحة فى أسوان ، أن الخريطة السياحية فى مصر يجب ان تشهد تطور في كثير من المناحي فى ظل تنوع المنتج السياحي المصري بالإضافة إلى التركيز على منتج السياحة البيئية والصحراوية و الاثرية …

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



محمد عثمان يكشف أوجاع السياحة بـ الأقصر.. ويؤكد: متفائل بوجود الحوار الوطني

قال محمد عثمان، رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر، إن الخريطة السياحية في مصر أجري عليها عدة تحديثات، أبرزها اكتشافات أثرية متتالية والتوجه نحو الاستثمار السياحي، إضافة إلى تطوير المناطق الأثرية، مشيرا إلى مفهوم التنمية المستدامة والدور المجتمعى لصناعة السياحة التى تحولت من خدمة تقدم إلى صناعة تستحق أن تكون جزءا من الحوار الوطنى…

بزيادة 22 ألف طن عن الأسبوع الماضي .. إفراجات جديدة عن مستلزمات الأعلاف

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار الافراج عن مستلزمات الاعلاف ، بالتنسيق مع البنك المركزي في ضوء توجيهات د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء …

سياحة الحوار الوطني: طرح 160 نقطة هامة للنقاش وخطة عاجلة لإسعاف القطاع

قال محمد الشناوى عضو لجنة السياحة بالحوار الوطني عن حزب حماة وطن، إننا عقدنا اجتماعات ضمت كوادر تمتلك رؤية لتطوير القطاع السياحي من العاملين بالسياحة والطيران إضافة إلى المرشدين السياحيين للخروج برؤية ونقاط هامة نحو تعظيم الاستفادة من سياحة مصر ومقوماتها السياحية…