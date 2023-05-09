الوصفة الأصلية للكركم والفلفل الأسود لتسليك انسداد الأوردة المليئة بالكوليسترول

أصبحت زيادة مستوى الكوليسترول مشكلة خطيرة، في الوقت الحاضر يشكو منها واحد من كل ثلاث أشخاص من زيادة الكوليسترول تعتبر زيادة نسبة الكوليسترول في الدم علامة على أنك قد تكون عرضة للحالات التي تهدد حياتك مثل أمراض القلب أو النوبات القلبية أو السكتة الدماغية.

ما هو الكوليسترول وما الذي يسبب زيادته؟

يتكون الكوليسترول من الأطعمة الغنية بالدهون التي تتناولها. عندما تصبح أكثر من اللازم ، يمكن لهذه المادة الكريهة ذات المظهر الشمعي أن تسد الأوردة وتصبح خطرة عن طريق إبطاء تدفق الدم، بحسب ما نشره موقع هيلثي .

الكركم علاج رخيص لارتفاع الكوليسترول

يُعرف الكركم بأنه مقوي للمناعة. نظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات ، فإن هذه التوابل مفيدة في الحفاظ على صحة القلب. تم العثور على مركب نشط بيولوجيًا يسمى الكركمين ، وهو أكبر قوته، هذا المركب لديه القدرة على علاج العديد من المشاكل الصحية الخطيرة. تعمل مضادات الأكسدة على منع تلف الخلايا داخل الجسم. الكركمين يحيد خلايا الجذور الحرة. يقلل الكركم من الإجهاد التأكسدي ، والذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، يقلل الكركمين من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تحسين عمل بطانة الأوعية الدموية، يتحكم في ضغط الدم ويمنع الصفائح الدموية من التكتل معًا ويمنع تكون الجلطات الدموية على جدران الشرايين.

قوة الكركم فى علاج الكوليسترول

تشير دراسة نشرت على NCBI إلى أن الكركمين آمن وقد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض الكوليسترول، وفقًا لدراسة أجريت على الحيوانات ، فقد ثبت أن مستخلص الكركم يخفض مستويات الكوليسترول ويمنع تراكم الكوليسترول الضار في الشرايين.

كم يجب تناول الكركم يوميا

أي قطعة من الكركم الخام تزن ما بين 3 جرام و 5 جرام يمكن أن توفر لك 200 مجم إلى 500 مجم من الكركمين، يجب أن تحد من تناول الكركم إلى ما بين 500-2000 ملليغرام في اليوم.

كيفية الإستفادة من الكركم ؟

لزيادة قوة الكركم أي امتصاص الكركمين الموجود فيه وزيادة قوته ، يجب أيضًا تناول الفلفل الأسود مع الكركم. استهلاك الفلفل الأسود مع الكركم يزيد من قوته. هذا هو السبب الذي يجعل الخبراء يوصون دائمًا بتناول الكركم والفلفل الأسود معًا.

طريقة استخدام الكركم والفلفل الأسود

لتقليل مخاطر الكوليسترول وأمراض القلب ، يجب غلي وشرب مسحوق الكركم ومسحوق الفلفل الأسود في كوب من الماء، طريقة أخرى هي أنه يمكنك شرب الكركم الخام المغلي في الماء مع الفلفل الأسود.