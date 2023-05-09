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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلومبرج: إيطاليا تستعد للانسحاب من مبادرة الحزام والطريق الصينية

إيطاليا
إيطاليا

أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، نقلا عن مصادر، بأن رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، أبلغت رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، خلال اجتماعهما عن نية إيطاليا الانسحاب من مبادرة الحزام والطريق الصينية وسط ضغوط من واشنطن.

وقالت مصادر حضرت الاجتماع لـ”بلومبرج”، إن "ميلوني أكدت لمكارثي خلال اجتماع في روما الأسبوع الماضي أن حكومتها، على الرغم من عدم وجود قرار نهائي في الوقت الحالي، تؤيد الانسحاب من مبادرة الحزام والطريق الصينية الضخمة".

وأضافت المصادر: “ضغطت واشنطن على روما لاتخاذ موقف حازم من القيادة الإيطالية للانسحاب من المبادرة الصينية”.

وأوضحت “بلومبرج”، أن مستشاري ميلوني ما زالوا يناقشون "تفاصيل وتوقيت" القرار.

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في الوقت نفسه، تشعر القيادة الإيطالية بالقلق من الإجراءات الانتقامية المحتملة من الصين.

وقالت المصادر إن قرار روما المحتمل يرجع إلى حد كبير إلى الوجود القوي للمستثمرين الصينيين في إيطاليا. على وجه الخصوص، كان لشركة “Sinochem Holdings” الصينية المملوكة للدولة، وهي أكبر مساهم في شركة تصنيع الإطارات الإيطالية Pirelli & C. SpA، تأثير كبير على السوق الاقتصادي للبلاد.

في الوقت نفسه، أكدت “بلومبرج” أن أي تصريحات لروما حول هذه القضية يجب ألا تكون متوقعة إلا بعد بدء قمة قادة مجموعة السبع في هيروشيما اليابانية، التي ستعقد في الفترة من 19 إلى 21 مايو.

إيطاليا ميلوني مجلس النواب الأمريكي مكارثي مبادرة الحزام والطريق الصينية

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