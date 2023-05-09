من القدس.. حداد ونفير عام في غزة بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي

قالت دانا أبوشمسية، مُراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، إن قطاع غزة شهد حالة حداد ونفير عام، في أعقاب استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لـ3 من قادة حركة الجهاد الإسلامي، والذي أدى إلى استشهادهم بجانب استشهاد 10 مدنيين معظمهم من عائلات القادة المستهدفين في تلك الغارة.

وأضافت أن هناك استمرارًا لتحليق الطيران الإسرائيلي في قطاع غزة، لافتة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت "حارة الياسمينة" بالبلدة القديمة في نابلس.

وتابعت أن هناك إطلاق نار من جانب قوات الاحتلال تجاه الفلسطينيين؛ ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات بين المواطنين، بالإضافة إلى اقتحام للمسجد الأقصى من جانب قوات الاحتلال.

إطلاق صورايخ من الجانب الفلسطيني

وأشارت إلى أن هناك حالة تأهب قصوى مُستمرة لدى الجانب الإسرائيلي، مُشيرة إلى أن هناك تخوفات من جانب البلديات الإسرائيلية من إطلاق صواريخ من الجانب الفلسطيني؛ ردًا على اغتيال قادة حركة الجهاد الإسلامي.