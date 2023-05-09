بيان عاجل للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بشأن الغارات الإسرائيلية

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بالعدوان الغاشم ولكنه أغلق المعابر على القطاع.

وقال المكتب الإعلامي قطاع غزة في بيان له اليوم، إن الاحتلال واصل جرائمه بإغلاق المعابر إلى القطاع مما ينذر بأزمة إنسانية.

وأضاف المكتب، أن العدوان الإسرائيلي على غزة أدى إلى تدمير 11 وحدة سكنية بشكل كامل، لافتا إلى أنه تم تفعيل خطط طوارئ لضمان استمرار عمل المؤسسات الحكومية والخدمات الأساسية في القطاع.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بيانا جديدا، صباح اليوم الثلاثاء، يفيد بارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 12 قتيلا و20 جريحا.

وقالت مصادر في حركة الجهاد الإسلامي، لوكالة رويترز، إن جهاد الغنام القيادي الكبير في الحركة وزوجته قتلا في الضربات الجوية.

وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ مقاتلاته الحربية، غارات على القطاع، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.