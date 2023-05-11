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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جدل في اتحاد الكرة.. فيفا ينقذ الكرة النسائية من الإلغاء

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

سادت حالة من الجدل داخل اتحاد الكرة حول مصير نشاط الكرة النسائية ومناقشة مقترح إلغائه في الآونة الأخيرة، وذلك بداعي عدم انتشار اللعبة داخل الأندية.

وأكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن البعض من أعضاء مجلس الجبلاية اقترح إلغاء نشاط الكرة النسائية بعد عدم إقبال الأندية على الاهتمام بإنشاء فرق للكرة النسائية.

وقال المصدر: “اللوبي الذى تصدر فكرة إلغاء نشاط الكرة النسائية فى مصر داخل اتحاد الكرة، يرى عدم جدوى إقامة مسابقات للكرة النسائية ويكبد الجبلاية تكاليف مالية لا جدوى منها”.

وأضاف: “جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، تصدى للفكرة ورفض إلغاء نشاط الكرة النسائية في مصر”، مشددا على ضرورة التواصل مع مجالس إدارات الأندية من أجل إنشاء فرق للكرة النسائية.

وأشار إلى أن رئيس اتحاد الكرة تمسك بعدم إلغاء نشاط الكرة النسائية فى مصر فى ظل حصول الجبلاية على 750 ألف دولار دعما بشكل سنوي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

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اتحاد الكرة وأزمة السوبر المصري 

أكد الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج "+90"، أن اتحاد الكرة لم يحسم موقفه حتى الآن من السوبر المصري، سواء أن تكون بطولة واحدة أو بطولتين.

وقال هشام، خلال برنامجه على قناة “النهار”: "اتحاد الكرة أمامه مقترحان، أحدهما أن تكون البطولة واحدة وهي أن تكون 4 فرق فقط، أو تكون تلك البطولة بجانب نظام السوبر المصري القديم بين بطل الدوري والكأس".

وأضاف أمير هشام: "الأقرب هو إقامة بطولتين، ولكن قد تدخل الشركة الراعية والاكتفاء ببطولة الأربع فرق فقط".
 

اتحاد الكرة الكرة النسائية جمال علام الفيفا السوبر المصري

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