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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|جوجل تكشف عن الميزات الجديدة لـ روبوت الدردشة Bard.. وقاتل جديد لهواتف سامسونج يغزو الأسواق

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

لن يتكرر.. عرض على هاتف شاومي بسعر 2000 جنيه فقط

بعد انتهاء عيد الفطر المبارك تستمر مواقع البيع أونلاين في تقديم تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف شاومي Poco C50  ويحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

 

موبايل Google Pixel 7a الجديد وصل.. نفس مواصفات الفلاجشيب بسعر رخيص

السلسلة A هي من الهواتف المميزة من جوجل Google لعدة سنوات، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنها توفر قيمة جيدة مقابل المال. 

 

لأصحاب iphone بس.. محدش هيشوفك أونلاين على واتساب نهائياً|بالصور

هل توقعت من قبل أن ياتى اليوم الذى تكون فيه اونلاين على تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم “واتساب” بدون أن يراك أحد؟، الإجابة الآن نعم، بعدما أصدر واتساب تحديث جديد لأصحاب هواتف آيفون الأشهر فى العالم، يجعلك مختفي تماماً وتستخدم التطبيق بكل أريحية.

 

لأول مرة كاميرا 200 ميجابكسل.. Realme تطلق هاتفها الجديد بربع سعر iPhone

أطلقت شركة ريلمي Realme الصينية الرائدة هاتفها الجديد، وأعلنت عن هاتف Realme 11Pro + اليوم، وهي تقدم أول مستشعر كاميرا بدقة 200 ميجابكسل على هاتف Realme.

 

لو مرتبك على قدك.. أحدث موبايل سامسونج بـ 3399 جنيه

اذا كان دخلك محدود وترغب فى شراء هاتف ذكي جديد من علامة سامسونج الكورية بسعر معقول، سيكون أفضل خيار أمامك هاتف Samsung Galaxy A04e بسعر 3399 جنيه فقط.

 

Realme تطلق أحدث سماعات إيربودز بسعر رخيص

أطلقت شركة ريلمي Realme الصينية الرائدة أحدث سماعات لا سلكية لها، إلى جانب سلسلة Realme 11 ، وحصلنا أيضًا على أحدث عضو في عائلة Buds Air - Realme Buds Air 5 Pro.

 

بـ 6000 جنيه فقط.. Vivo تطلق هاتفها الجديد المنافس لسامسونج

أطلقت شركة فيفو Vivo الصينية الرائدة أحدث هاتف لها من الفئة المتوسطة، تحت اسم Vivo Y78، الذي يضم مجموعة من المميزات أبرزها الشحن السريع والمعالج القوي.

 

بدون قائمة انتظار.. جوجل تضيف ميزات جديدة لـ روبوت الدردشة Bard

أضافت شركة جوجل الأمريكية، مجموعة كبيرة من الميزات الجديدة إلى روبوت الدردشة المبني على الذكاء الاصطناعي Bard، والذي يعد منافسا قويا لـ روبوت الدردشة من OpenAI الشهير ChatGPT.

 

قاتل سامسونج فولد.. جوجل تعلن رسميا عن Pixel Fold بسعر خيالي

أعلنت شركة جوجل الأمريكية، أخيرا عن Google Pixel Fold، والذي يعد أول هاتف قابل للطي من Google، وسيكون منافسا قويا لهاتف مع Galaxy Z Fold 4 من سامسونج وهاتف هواوي الجديد Mate Xs 2.

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