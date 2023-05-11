عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار على هذه المناطق |فيديو

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد الجوية ، أن اليوم هو ذروة أرتفاع درجات الحرارة، حيث تبلغ العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، وتصل درجة الحرارة على محافظات جنوب البلاد إلى 40 درجة مئوية.

 

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة "الأولى"، أن سبب ارتفاع درجات الحرارة، هو وجود منخفض جوي على الصحراء الغربية، مع كتل هوائية جنوبية مرتفعة بشكل كبير في درجة حرارتها، مؤكدة أن هناك تكاثر للسحب المتوسطة والمنخفضة على مدار اليوم.

الأرصاد: فرص لسقوط أمطار متوسطة اليوم

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن  الأجواء الحارة تسود على القاهرة الكبرى، والوجة البحري، وبعض المناطق من جنوب سيناء، مضيفاً أن الأجواء تكون مائلة للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة، والنهار الباكر.


وأشارت منار غانم إلى، أن هناك نشاطًا للرياح المثيرة للرمال  والأتربة اليوم، وسرعتها تتراوح بين 30_40 كيلو مترًا على الساعة، لافتة إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة اليوم، خاصةً في السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات شمال الوجه البحري، و البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وقد تصل فرص سقوط الأمطار الخفيفة لبعض المناطق من القاهرة الكبرى، ومدن القناة وجنوب الوجة البحري، خلال فترات المساء.

الأرصاد: انخفاض قليل في درجات الحرارة غدًا

 

أمطار| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس يومي الخميس والجمعة

الصيف لم يبدأ| تغير المناخ: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من غدٍ


وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أنه من المتوقع انخفاض قليل في درجات الحرارة غداً، مشيرة إلى أنه الأجواء سوف تستمر مائلة للحرارة نهاراً، ومائلة للبرودة قليلاً خلال فترات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة  33 19

العاصمة الإدارية 33 19

الأسكندرية   25 18

العلمين الجديدة  25 16

مطروح  24 15

دمياط  27 18

بورسعيد  26 19

الإسماعلية 29 19

السويس 30 19

العريش  26 17

كاترين 26 10

طابا  32 18

حلايب 32 20

شلاتين 33 22

شرم الشيخ  36 23

الغردقة 35 21

 

 

الأرصاد درجة الحرارة درجات الحرارة القاهرة الكبرى منار غانم جنوب سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل|زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الإثنين

قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

ميدو يطالب اتحاد الكرة بالاعتذار لنادي بروكسي بسبب أخطاء حكم مباراة الزمالك

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

قرار ضبط وإحضار لأستاذ جامعي بتربية رياضية المنصورة لهتك عرض سيدة أربعينية

أسعار الحديد تتراجع بقوة على مستوى العالم.. وهذا ثمن الطن الآن بمصر

شوبير يصدم عشاق الأهلي قبل مواجهة الترجي

ترشيحاتنا

للموظفين.. إعرف حقك فى الترقية بعد إعلان وزير المالية عن الموعد

استمارة 6 .. أهلي جدة يجهز صدمة مدوية لـ بيتسو موسيماني

ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار على هذه المناطق |فيديو

لأول مرة كاميرا 200 ميجابكسل.. Realme تطلق هاتفها الجديد بربع سعر iPhone

الجرام بـ 2560 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب

وزارة الخارجية تنظم زيارة عمل لسفراء الدول اللاتينية إلى الفيوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجمه كالبطاطس وعمره بالمليارات.. نيزك محتمل يضرب سطح منزل في أمريكا| شاهد

أثناء لعبة الغميضة..نهاية مأساوية لفتاة مراهقة في أمريكا.. ماذا حدث؟

بعد ضبط لحوم فاسدة في شبرا الخيمة.. إزاي نكتشفها بسهولة؟

التراجع الكبير| العلف يسجل رقما جديدا.. والفراخ تنخفض بشكل ملحوظ

فيديو

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ