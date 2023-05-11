ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار على هذه المناطق |فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم هو ذروة أرتفاع درجات الحرارة، حيث تبلغ العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، وتصل درجة الحرارة على محافظات جنوب البلاد إلى 40 درجة مئوية.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة "الأولى"، أن سبب ارتفاع درجات الحرارة، هو وجود منخفض جوي على الصحراء الغربية، مع كتل هوائية جنوبية مرتفعة بشكل كبير في درجة حرارتها، مؤكدة أن هناك تكاثر للسحب المتوسطة والمنخفضة على مدار اليوم.

الأرصاد: فرص لسقوط أمطار متوسطة اليوم

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء الحارة تسود على القاهرة الكبرى، والوجة البحري، وبعض المناطق من جنوب سيناء، مضيفاً أن الأجواء تكون مائلة للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة، والنهار الباكر.



وأشارت منار غانم إلى، أن هناك نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة اليوم، وسرعتها تتراوح بين 30_40 كيلو مترًا على الساعة، لافتة إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة اليوم، خاصةً في السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات شمال الوجه البحري، و البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وقد تصل فرص سقوط الأمطار الخفيفة لبعض المناطق من القاهرة الكبرى، ومدن القناة وجنوب الوجة البحري، خلال فترات المساء.

الأرصاد: انخفاض قليل في درجات الحرارة غدًا



وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أنه من المتوقع انخفاض قليل في درجات الحرارة غداً، مشيرة إلى أنه الأجواء سوف تستمر مائلة للحرارة نهاراً، ومائلة للبرودة قليلاً خلال فترات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 33 19

العاصمة الإدارية 33 19

الأسكندرية 25 18

العلمين الجديدة 25 16

مطروح 24 15

دمياط 27 18

بورسعيد 26 19

الإسماعلية 29 19

السويس 30 19

العريش 26 17

كاترين 26 10

طابا 32 18

حلايب 32 20

شلاتين 33 22

شرم الشيخ 36 23

الغردقة 35 21