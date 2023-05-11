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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اللبنانيون مصريون بالأساس وهاجروا قبل 1400 سنة .. ما القصة ؟ "فيديوجراف"

وحدة الجينوم المصري
وحدة الجينوم المصري واللبناني

ما أصل اللبنانيين وما أصل المصريين ؟ الدكتور سامح سعد علي، عضو اللجنة القومية العلمية لمشروع الجينوم المصري، فجر مفاجأة كبرى بشأن أصل المصريين وأصل اللبنانين من الناحية الجينية بشكل علمي. 

أصل المصريين وأصل اللبنانيين 

الدكتور سعد أكد خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أصل اللبنانيين مصري، معقبًا: "بحسب بحث جيني للبنانيين من 1400 سنة وُجد أن أصولهم مهاجرون مصريون بالأساس".

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للمزيد حول أصل المصريين وأصل اللبنانيين وماذا قال عضو لجنة الجينوم المصري بشأن أصل اللبنانيين وأصل المصريين المرتبط بشكل جيني شاهد الفيديوجراف التالي:

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