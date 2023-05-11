أمطار وفرق 12 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

يهتم المواطن المصري بمتابعة حالة الطقس من خلال بيانات هيئة الأرصاد الجوية، خاصة بعد تعرض البلاد لموجة من الطقس الحار خلال الأيام الماضية.

تقلبات جوية

حذَّرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، موضحة أن هناك ارتفاعاً في درجات الحرارة اليوم تصل لـ 33 بالقاهرة و40 ببعض محافظات الصعيد.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على قناة “صدى البلد”، أن حالة الجو غدًا، الجمعة، ستشهد انخفاضا فى درجات الحرارة بنسبة 4 درجات، فكل يوم هناك تغير فى الأحوال الجوية، ولذلك على المواطنين توخى الحذر وعدم تخفيف الملابس فى هذه الفترة.



وكشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون اليوم الخميس، وأن البلاد ستتأثر بكتل هوائية قادمة من الصحراء.

ولفتت إلى أن هناك نشاطاً لـ الرياح ستكون معه أتربة، بالأماكن المكشوفة غدًا بالقاهرة، وهناك احتمالات سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات الإسكندرية، وشمال الوجه البحري، و ستكون متوسطة.



وأوضحت أن سبب ارتفاع درجات الحرارة، هو وجود منخفض جوي على الصحراء الغربية، مع كتل هوائية جنوبية مرتفعة بشكل كبير في درجة حرارتها، مؤكدة أن هناك تكاثرا للسحب المتوسطة والمنخفضة على مدار اليوم.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء الحارة تسود على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وبعض المناطق من جنوب سيناء، مضيفاً أن الأجواء تكون مائلة للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة، والنهار الباكر.

وأشارت “غانم”، إلى أن هناك نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة اليوم، وسرعتها تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا على الساعة، لافتة إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة اليوم، خاصةً في السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات شمال الوجه البحري، و البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وقد تصل فرص سقوط الأمطار الخفيفة لبعض المناطق من القاهرة الكبرى، ومدن القناة وجنوب الوجة البحري، خلال فترات المساء.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع انخفاض قليل في درجات الحرارة غداً، مشيرة إلى أنه الأجواء سوف تستمر مائلة للحرارة نهاراً، ومائلة للبرودة قليلاً خلال فترات الليل.

تحذير من الأرصاد

وفي تصريح خاص لـ “صدى البلد”، قالت منار غانم، إن الطقس اليوم، نتيجة تأثره بالمنخفض الجوي يظل هناك ارتفاع في درجات الحرارة على مختلف المحافظات، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 33 درجة وهي أعلى درجة حرارة مسجلة منذ بداية الربيع، على جنوب البلاد في محافظات الصعيد تصل إلى 40 درجة.

وحذرت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اختلاف وتفاوت درجات الحرارة خلال ساعات الليل والنهار، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تنخفض خلال ساعات الليل حوالي 12 درجة مئوية مما يتسبب في الشعور بالبرودة نسبيا.

ونصحت منار غانم، بعدم تخفيف الملابس كليا خلال ساعات الليل تحديدا المتأخرة في أوقات الصباح الباكر، وقالت أنه على كبار السن عدم ارتداء الملابس الصيفية ليلا ، فإن الأجواء تكون مائلة للبرودة.

وأشارت إلى أن ساعات الطقس اليوم، تشهد نشاطا للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة علي الصحراء الغربية وشمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية نسبيا على الطرق.