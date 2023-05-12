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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

الذهب
الذهب

شهد سوق الذهب خلال الفترة الماضية، تراجع أسعار الذهب، حيث شهد سعر الذهب انخفاضا بعدما سجل أعلى سعر له خلال الأسبوع الماضي، وهو 2800 جنيه للجرام عيار 21، بينما يسجل اليوم الجمعة 2500، ما يعني انخفاض أسعار الذهب بمقدار 300 جنيه للجرام عيار 21، ويعود السبب في ذلك، إلى العديد من العوامل، منها قرارات حكومية، وأخرى حركة تصحيح في الأسعار بعد عزوف المشترين عن الشراء، ما يعني انخفاض حجم الطلب.

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من ضمن الضربات التي تلقاها سوق الذهب، موافقة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، على مشروع قرار إعفاء واردات الذهب والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر، حيث أكد مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب نصف مشغولة، والمُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، موضحا عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع أو الأحجار الكريمة وشبه الكريمة المركبة، أو المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

 

سوق الذهب بدأ يستقر

في هذا الصدد، قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن قرار الإعفاء الجمركي، على واردات الذهب، بدأ يؤثر بالفعل على سعر الذهب في الأسواق، حتى قبل تطبيق القرار، موضحا أن النتائج مبشرة جدا، وسعر الذهب في السوق، مستقر وهناك نقلة نوعية به، مطالبا المصريين بالخارج بفعل ما يلي.

  • إحضار فاتوة للذهب الذي سيتم إدخاله.
  • تسجسل في الفاتورة جميع التفاصيل الخاصة بالذهب السعر و الوزن.
  • البيع فى مصر سيكون بسعر السوق المحلي.
  • يفضل شراء السبائك بدل المشغولات.
  • من يشتري مشغولات سيتحمل أموالا كبيرة بالمصنعية.

وحذر المواطنين بعدم شرا ء الذهب من أى مكان دون فاتورة، لأن الفاتورة هى الضامن لحقوق المواطن.

ضريبة القيمة المضافة على الذهب الوارد

من جانبه، أكد إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، حق القادمين من الخارج إدخال أي كميات من الذهب مقابل دفع القيمة المضافة فقط، موضحا أن هذا القرار هدفه إحداث انضباط سعري، متوقعا بأن أسعار الذهب لن تختلف عن نظيرتها في الإمارات والسعودية، بالتزامن مع تقديم وزارة التموين مبادرة زيادة المعروض ليتناسب مع المطلوب.

وأضاف خلال تصريحات إعلامية لـ "صدى البلد"، أن المبادرة التي وافق عليها مجلس الوزراء بمشروع قرار حال إقراره، ستؤدي لزيادة حجم المعروض في السوق، مضيفا أن توقيت تطبيق القرار جاء مع بدء موسم عودة المصريين من الخارج، على أن تتم إحالة مشروع القرار إلى مجلس النواب قبل إقراره رسميا وتطبيقه.

وعن ضريبة القيمة المضافة، أكد عشماوي، أنه تقرر إعفاء السبائك والجنيهات الواردة مع المصريين في الخارج من الرسوم الضريبية والاعفاء الجمركي، بينما يتم فرض رسم ضريبة القيمة المضافة وتكون بين 6 و11 جنيه لكل جرام على المشغولات الذهبية بجانب الاعفاء الجمركي.

إنشاء مدينة الذهب ومصير الصاغة القديمة

ومن ضمن القرارات التي تهدف إلى ضبط سوق الذهب، وتصحيح الأسعار، أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الدولة وضعت اللمسات النهائية لمدينة الذهب والتي ستقام علي مساحة 100 فدان، موضحا أنه ستقام على عدة مراحل في العاصمة الإدارية الجديدة، وأنه لن يتم نقل الصاغة القديمة، ومن يريد من الصناع المشاركة بالمدينة متاح له التقديم.

وأوضح أم إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية، يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للنهوض بصناعة الذهب والمجوهرات، حيث أن المدينة صناعية متخصصة في منتجات المعدن النفيس، لما تمثله تلك الصناعة من أهمية للاقتصاد القومي وما تمتلك من فرص كبيرة للموافقة والتطور، كما أن المناطق الصناعية المتخصصة توفر مجموعة من التسهيلات اللوجيستية، والتي قد لا تتوفر للمنتجين في مناطق الورش التقليدية.

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 مايو 2023

وكان مجلس الوزارء وافق على إعفاء المصريين بالخارج من الجمارك على الذهب، لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة، بعدما قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، مقترحا جديدا للسيطرة على أسعار الذهب عبر زيادة المعروض بالسماح للقادمين من الخارج بإدخال 150 جراما من الذهب بدون جمارك.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وفيما يخص أسعار الذهب اليوم الجمعة فقد جاءت كالتالي:

  • سعر الذهب عيار 21 بلغ 2500 جنيها.
  • سعر الذهب عيار 24 بلغ  2857 جنيها,
  • سعر الذهب اليوم عيار 18 بلغ 2142 جنيه.
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