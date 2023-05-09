تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة فى عيار 21

ينشر موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023م.
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,857 شراء 2,914 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,619 شراء 2,671 جنيها
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,500 شراء 2,550 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 2,143 شراء 2,186 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,667 شراء 1,700 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,429 شراء 1,457 جنيها
سعر الذهب اليوم في مصر
الاونصة بيع 88,857 شراء 90,634 جنيها
الجنيه الذهب بيع 20,000 شراء 20,400 جنيها
الكيلو بيع 2,857,143 شراء 2,914,286 جنيها
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,971 شراء 2,994 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,724 شراء 2,745 جنيها
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,600 شراء 2,620 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 2,229 شراء 2,246 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,733 شراء 1,747 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,486 شراء 1,497 جنيها
سعر الذهب اليوم في مصر
الاونصة بيع 92,411 شراء 93,122 جنيها
الجنيه الذهب بيع 20,800 شراء 20,960 جنيها
الكيلو بيع 2,971,429 شراء 2,994,286 جنيهات
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".
سعر الذهب اليوم في مصر
ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.