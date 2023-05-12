بشرى سارة من منظمة الصحة: جدري القردة لم يعد حالة طوارئ عالمية

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن بشري سارة جديدة زفتها منظمة الصحة بأن جدري القردة لم يعد حالة طوارئ عالمية، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإنها أعلنت حالة الطوارئ الصحية العالمية لمرض جدري القردة بعد تأهب لمكافحته أستمر 10 أشهر.



ووفقا للمدير العام للمنظمة" تيدروس أدهانوم غييريسوس" أكد تراجعا كبيرا في عدد الحالات بنحو 90% خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعد إن كان انتشر في أكثر من 100 دولة وأصاب أكثر من 87 ألف شخص.



فمنذ بداية عام 2022، وقبل أيام أعلنت الصحة العالمية إنهاء حالة الطوارئ المتعلقة بكورونا، إلا أن “غييريسوس” أشار إلى مخاطر ظهور موجات جديدة لكلا الفيروسين في أي لحظة.