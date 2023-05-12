جوجل أسطورة الذكاء الاصطناعي.. كل ما تريد معرفته عن مؤتمر Google I/O 2023

مؤتمر جوجل السنوى للمطورين Google I/O 2023

كل ما أعلنت عنه جوجل خلال مؤتمر Google I/O 2023

جوجل تغزو مجال الذكاء الاصطناعي بقوة

الإعلان عن أول هاتف قابل للطي من جوجل

شهدت فعاليات مؤتمر جوجل السنوي للمطورين Google I/O 2023 ، الذي عقد في مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، الكشف عن العديد من المنتجات الجديدة والمميزات التي كانت تعمل الشركة على تطويرها منذ فترة، من بينها دمج تقنية الذكاء الاصطناعي في العديد من التطبيقات الشهيرة على أندرويد.



إليك أهم ما أعلنت عنه جوجل خلال مؤتمر Google I/O 2023



1. الإعلان عن أول هاتف قابل للطي من جوجل

أحد أهم المنتجات التي تم الإعلان عنها هو أول هاتف قابل للطي من جوجل، والذي ينطلق تحت اسم Pixel Fold، وسيتم طرحه للأسواق كمنافس لأجهزة Galaxy Z Fold من سامسونج، ويأتي الهاتف بشاشة كبيرة من نوع OLED بقياس 7.6 بوصة، إلى جانب شاشة أمامية واسعة وكاملة توفر تجربة هاتف ذكي عادية بقياس 5.8 بوصة، وغيرها من المميزات، كل هذا مقابل سعر يبدأ من 1799 دولارًا (أي ما يعادل 55 ألفا و590 جنيها مصريا).

Pixel Fold

2. هاتف Pixel جديد

في كل عام، تعلن جوجل عن إصدار A-series من هواتف Pixel الرائدة، ويأتي هاتف Pixel 7A لهذا العام أغلى قليلا من سابقه مقابل 500 دولار (أي ما يعادل 15449 جنيها مصريا)، لكنك تحصل على عدد قليل من الامتيازات المتطورة، مثل معدل تحديث الشاشة 90 هرتز ودعم الشحن اللاسلكي، مع إعدادات كاميرا جديدة كليا، مع مستشعر 64 ميجابكسل يتصدر نظام الكاميرا.

Pixel 7A

3. جهاز لوحي جديد

تم الإعلان عن تطوير جهاز Pixel اللوحي في مؤتمر Google I / O خلال العام الماضي، وخلال العام الجاري كشفت جوجل عن عن الجيل الأول من أجهزتها اللوحية Pixel Tablet، وهو متاح حاليا للحجز المسبق في 11 دولة فقط، وسيطرح للبيع في 20 يونيو المقبل، هذا الجهاز اللوحي تبلغ تكلفته حوالى 499 دولارا (أي ما يعادل 15400 جنيه مصري)، ومن المفترض أن يكون جهازا لوحيا يمكنك اصطحابه معك أثناء التنقل.

ويأتي الجهاز مع قاعدة مغناطيسية، بحيث عندما لا تستخدمه؛ يمكنك إعادة شحنه لاسلكيا، كما أن ميزاته تتضاعف كـ مكبر صوت ذكي مثل Nest Hub، مع خيارات للتحكم في أجهزتك المنزلية الذكية، كما أنه يحتوي على مجموعة ميكروفون مماثلة لالتقاط أوامر "Chromecast" مدمج، لذا يمكنك الإرسال إليه من هاتفك أو الكمبيوتر المحمول.

وعندما تريد استخدامه، ما عليك سوى إزالته من القاعدة المغناطيسية واستخدامه كـ جهاز لوحي عادي يعمل بنظام أندرويد - باستثناء أنه أفضل قليلا، لأن جوجل قطعت بعض الخطوات في تحسين تجربة الجهاز اللوحي على أندرويد، مع أكثر من 50 تطبيقا من تطبيقات جوجل تم تحسينها للعمل على شاشة أكبر مقاسها 11 بوصة، ويتم تشغيل الجهاز بواسطة مجموعة شرائح Tensor G2، ويحتوي على العديد من ميزات البرنامج مثل أجهزة Pixel الأخرى.

Pixel Tablet

4. تقنيات Chatbot تأتي لمحرك بحث جوجل

سيتمكن مستخدمو جوجل في الولايات المتحدة من الوصول إلى إصدار تجريبي من بحث الويب الخاص بالشركة والذي يتضمن إنشاء نصوص بأسلوب ChatGPT، بالنسبة لبعض النتائج، سيظهر النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أعلى الروابط والإعلانات المعتادة، ويلخص المعلومات المستمدة من الويب، مع إمكانية الدردشة نصيا أو كتابة المزيد من الأسئلة للوصول إلى نتائج أدق.

5. نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد PaLM 2

أعلنت شركة جوجل من خلال مؤتمرها السنوي للمطورين I/O 2023 ، عن نموذج PaLM 2 وهو أحدث نموذج لغوي كبير (LLM) من جوجل، ويعمل به روبوت الدردشة Bard، ومنافس لـ شات جي بي تي من شركة OpenAI، كما سيكون نموذجا أساسيا لمعظم ميزات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها جوجل؛ بفضل قدراته وإمكاناته الواسعة، ويتميز PaLM 2 الآن أيضا بدعم محسن لكتابة التعليمات البرمجية وتصحيحها.

PaLM 2

6. روبوت Bard أكثر ذكاء

قالت جوجل إنها أزالت قائمة الانتظار الخاصة بربوت الدردشة Bard ، وإتاحته باللغة الإنجليزية في أكثر من 180 دولة وإقليما، كما ستطلق أيضا دعما للغتين اليابانية والكورية؛ بهدف دعم 40 لغة في المستقبل القريب، بالإضافة إلى القدرة على إظهار الصور في ردودها، إلى جانب مجموعة من الميزات الجديدة، من بينها دعم الوضع الليلي وتصدير الإجابات لـ Gmail ومستندات جوجل مباشرة.

Bard

7. خرائط جوجل

كشفت جوجل عن دعم ميزة "العرض الشامل للطرق" الجديدة لتطبيق الخرائط الخاص بها Google Maps في مدن محددة، وتوفر الميزة الجديدة جميع المعلومات التي قد يحتاجها المستخدم في مكان واحد، بما في ذلك تفاصيل حول محاكاة حركة المرور وممرات الدراجات والتقاطعات المعقدة ومواقف السيارات والمزيد.

8. أدوات تعديل الصور تدعم الذكاء الاصطناعي

تعمل ميزة Magic Editor من جوجل على دعم الذكاء الاصطناعي لإجراء تعديلات أكثر تعقيدا في أجزاء معينة من الصور، على سبيل المثال، تعديل المقدمة أو الخلفية، بالإضافة إلى ملء الفجوات في الصورة، أو حتى تغيير موضع الموضوع؛ للحصول على لقطة ذات إطار أفضل، بالإضافة إلى ميزة جديدة تسمى Magic Compose، والتي تُظهر استخدامها مع الرسائل والمحادثات؛ لإعادة كتابة النصوص بأنماط مختلفة.

Magic Editor

9. الذكاء الاصطناعي يصل مجموعة Workspace

تعمل جوجل على تزويد مجموعة Workspace بلمسة AI لجعلها أكثر ذكاء، مع إضافة إنشاء جدول تلقائي في جداول البيانات وإنشاء الصور في العروض التقديمية و Meet، وفيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء الصيغ تتضمن الميزات الجديدة لـ Slides and Meet القدرة على كتابة نوع التصور الذي تبحث عنه، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء تلك الصورة، على وجه التحديد لـ Google Meet، من أجل إنشاء خلفيات مخصصة.

وستصل مجموعة من الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي Duet AI، التي ستساعد مستخدمي خدمات Workspace، في الكتابة، والتنظيم، وإنتاج الصور، وتسريع سير العمل، بالإضافة إلى توليد النصوص في تطبيق المستندات Docs، وصياغة ردود كاملة داخل بريد Gmail.

Workspace

10. تحويل النص إلى موسيقى

MusicLM هي أداة الذكاء الاصطناعي التجريبية الجديدة من جوجل والتي تحول النص إلى موسيقى، باستخدامها يمكنك ببساطة إنشاء أغانٍ فريدة بناءً على أفكارك أو أوصافك.

MusicLM

11. ميزات جديدة لمحرك البحث

حصل محرك بحث جوجل على ميزتين جديدتين تتعلقان بفهم أفضل للمحتوى وسياق الصورة التي يشاهدها المستخدم في نتائج البحث، وهذا يتضمن مزيدا من المعلومات مع ميزة "حول هذه الصورة" والترميز الجديد في الملف نفسه والذي سيسمح بتصنيف الصور على أنها "تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي AI، من أجل تمييز الصور المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي، ستتيح ميزة "عن هذه الصورة"، للمستخدمين التعرف على مصدر الصورة دعما للشفافية في ظل تزايد انتشار الصور المنتجة بالذكاء الاصطناعي.

12. تحسينات على شبكة العثور على جهازي

من خلال عمل شركة آبل وجوجل كفريق واحد على إجراءات أمان تعقب البلوتوث ومواصفات جديدة، قدمت جوجل سلسلة من التحسينات الخاصة بها على شبكة العثور على جهازي Find My Device الخاصة بها، بما في ذلك التنبيهات الاستباقية حول أجهزة التتبع غير المعروفة مثل أجهزة AirTag وغيرها.

وستتضمن بعض الميزات الجديدة إخطار المستخدمين إذا اكتشف هاتفهم متتبعا غير معروف يتحرك معهم وسيتضمن الاتصال بأجهزة تعقب بلوتوث أخرى، وتهدف جوجل من هذه الترقيات إلى "زيادة السلامة والأمن لقواعد المستخدمين الخاصة بهم من خلال جعل هذه التنبيهات تعمل عبر الأنظمة الأساسية بنفس الطريقة".

شبكة العثور على جهازي

13. ميزة الرد على الرسائل

حصل تطبيق Google Messages، على ميزة للرد على الرسائل بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وقالت جوجل إن ميزة Magic Compose، توفر إمكانية توليد ردود على الرسائل التي تصل المستخدم بطريقة تلقائية تناسب سياق المحادثة.

14. أول مفكرة شخصية بالذكاء الاصطناعي

أعلنت جوجل عن أول مفكرة شخصية للمستخدمين معتمدة على الذكاء الاصطناعي أطلق عليها اسم Tailwind، والتي ستساعد المستخدم على البحث عن المعلومات وتوليد النصوص عبر الذكاء الاصطناعي عن أي موضوع يكتب عنه استنادا إلى البيانات التي يقدمها.

Tailwind

15. إصدار جديد من Wear OS

أطلقت جوجل الإصدار الجديد من نظام تشغيل الساعة الذكية Wear OS 4، والذي يأتي مع تحسين عمر البطارية ووظائفها وميزات إمكانية الوصول الجديدة، مثل تحويل النص إلى كلام، ويمتلك المطورون أيضا بعض الأدوات الجديدة لإنشاء وجوه جديدة لساعة Wear OS ونشرها على Google Play، بالإضافة إلى دعم المزيد من تطبيقات الطرف الثالث مثل WhatsApp و Peloton و Spotify.