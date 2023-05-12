أنواع من المكسرات فعالة في خسارة دهون البطن.. احرص على تناولها

تعتبر دهون البطن من أكثر المشاكل التي يواجهها البعض في الجسم، وبالرغم من خسارة الوزن إلا ان دهون البطن أخر جزء يخسره الجسم، مما يجعله عائقا كبيرا يواجه الرجال والنساء.

أنواع من المكسرات تساهم في خسارة دهون البطن

ويخسر الجسم دهون البطن بشكل صعب لأنها تحتوي على أنواع الدهون الحشوية، ويمكن لتراكمها أن يتسبب في الإصابة بالامراض ، مثل: مرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب.



وهناك العديد من العوامل التي تزيد من الإصابة بدهون البطن، مثل :العمر والجينات والنوم والتمارين الرياضية والنظام الغذائي، كما أن تناول سعرات حرارية أكثر مما تحرق يمكن أن يتسبب في تراكم الدهون.

وهناك العديد من الأطعمة التي تساهم في تراكم دهون البطن، ومن أبرزها الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة.

وأشارت دراسة أجريت مؤخرا، إلى أن البالغين الذين تناولوا أطعمة فائقة المعالجة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالدهون الزائدة في جميع أنحاء الجسم، ولكن في المقام الأول منطقة البطن. ومن أمثلة الأطعمة فائقة المعالجة المشروبات المحلاة بالسكر، والوجبات الخفيفة المعبأة والحلوى، والحبوب السكرية.





على عكس الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، فإن تناول المكسرات فإنها تساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة، وذلك لأن هضمها يستغرق وقت أطول، مما لا يتسبب في زيادة الوزن، بل وتساعد على خسارة الوزن، وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

أنواع من المكسرات تساهم في خسارة دهون البطن

وتحتوي المكسرات على مزيج من الدهون الصحية والبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، وأظهرت دراسة أجريت عام 2022 أن تناول المكسرات ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع قد يكون مفيدًا لتقليل تراكم الدهون الزائدة في البطن، ومن افضل انواع المكسرات ما يلي :

_ اللوز :

ويعتبر اللوز أحد أنواع المكسرات التي تساعد في التخلص من دهون البطن، وأثبتت الأبحاث أن تناول اللوز يوميا بدلاً من وجبة خفيفة عالية الكربوهيدرات قد يرتبط بتقليل الدهون في منطقة البطن.

_ البندق والجوز :

ويعد البندق والجوز، مليئين بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، مما يساعد على خسارة دهون البطن.

_ الكاجو :

ويحتوي الكاجو على نسبة أعلى من الدهون المشبعة، لذا يجب الحد من تناولها وإقرانها بالمكسرات الأخرى التي تحتوي على نسبة أعلى من الدهون الأحادية وغير المشبعة المتعددة.

ويمكن إضافة المكسرات إلى بعض الأكلات،مثل : الزبادي اليوناني أو دقيق الشوفان، وغيرها من الوصفات الصحية.