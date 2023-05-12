يستخدم كل معلوماتك.. كيف يختار فيسبوك الأصدقاء المقترحين

هل كنت في يومٍ ما تجلس في مكان عام وقابلت شخص في لقاء عابر، ثم وجدته في قائمة "أشخاص قد تعرفهم" على صفحة فيسبوك الخاصة بك؟ ومن ضمن اقتراحات الصداقة؟ قد يبدو الأمر غريب ومريب وكأن فيسبوك لديه عين سحرية يرى ويرصد كل ما تفعله، جاسوس يراقب خطواتك.

كيف تعمل آلية أشخاص قد تعرفهم الموجودة على فيسبوك ومن أين تأتي قائمة الأصدقاء المقترحين من قبل إدارة الموقع؟ ما هي الآليات التي يعمل وفقا لها؟ قد يبدو الموضوع غامض إلى حد ما لأن في هذه القائمة سترى أشخاص تعرفهم وآخرين لم ترهم من قبل في حياتك.

Facebook

إذا كنت تعتقد أن Facebook يعمل "بالبركة" أو بشكل عشوائي فأنت مخطئ، يحتوي فيسبوك على خوارزمية شديدة الحساسية والدقة لا مثيل لها تعمل على جميع المعلومات التي تزوده بها،. تتغذى هذه الخوارزمية على كل البيانات الخاصة بك والخاصة بشبكة علاقاتك كلها، مثل الأصدقاء المشتركين وجهات الاتصال المستوردة من هاتفك. ثم يحدد من سيكون أصدقاؤك القادمون على Facebook.

في السطور التالية يرصد لك موقع "صدى البلد" كيف يقوم فيسبوك باختيار الأصدقاء المقترحين ومن أين يأتي بهذه القائمة.

الأصدقاء المشتركين

يستخدم فيسبوك قائمة أصدقاء أصدقائك ليقترحهم عليك لإضافتهم في قائمتك، وغالبا أصدقاء أصدقائك سيظهروا لديك في أشخاص قد تعرفهم، يحدث هذا لأن خوارزمية Facebook تستنتج أنك قد تعرف أصدقاء أصدقائك وأنكم في نفس المجتمع.

قائمة جهات الاتصال المستوردة

يدخل فيسبوك على جهات الاتصال الخاصة بك على الهاتف وبالتالي يقترح الحسابات التي تحمل نفس أرقام الهواتف أو الأسماء الشبيهة ويعطيك إياها كـ اقتراحات الأصدقاء. تعمل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني في جهات الاتصال الخاصة بك على تمكين Facebook من تفصيل قائمة الأصدقاء المقترحين.

مكالمات المستخدم وبياناته النصية

ليس فقط جهات الاتصال المحفوظة على هاتفك بل أيضا أي رقم يتصل بك يتغذى عليه الفيسبوك وفقًا لمزاعم Facebook ، يمكنهم الوصول إلى مكالماتك وسجلاتك النصية، ولكنه لا يحتفظ بفحوى ومحتويات هذه الرسائل ما يجمعه هو السجل التاريخي لأرقام الاتصال وسجل الرسائل النصية بأرقام الهواتف.

معلومات الملف الشخصي

معلومات الملف الشخصي أو البروفايل الخاص بك هي ضمن المعلومات الأخرى التي يستخدمها Facebook لتجميع قائمة جديدة من الأصدقاء المقترحين في قسم "أشخاص قد تعرفهم". تتضمن البيانات سيرتك الذاتية ، والتعليم ، والعمل ، والمدينة الحالية ، والإعجابات ، والاهتمامات على سبيل المثال غذا قمت بكتابة أنك خريج جامعة معينة، بالتأكيد سيظهر لديك في اقتراحات الاصدقاء خريجين من نفس الجامعة وإذا سجلت إعجابك بكافيه معين تتردد عليه، لا تستغرب إذا ظهر لديك في قائمة أشخاص قد تعرفهم شخص يتردد على نفس المكان.

أشخاص قاموا بزيارة بروفايلك

قد تكون متشوقًا لمعرفة من زار صفحتك على الفيسبوك ولكن هذه الميزة ليست متاحة حتى الآن ولكن إذا تردد شخص على بروفايلك لفترة يمكن أن يظهر لديك في قائمة الأصدقاء المقترحين، ولكن هذا أمر ليس مؤكدا.

تاريخ نتائج بحثك

على الرغم من أن فيسبوك ينفي أنه يحتفظ بسجل البحث الخاص بك، ولكن الواقع يقول عكس ذلك، غالبا الشخص الذي تبحث عنه في فيسبوك وتتابعه وأنتم غير أصدقاء قد يظهر لديك في قائمة أشخاص قد تعرفهم وبالتالي الأمر ليس مفاجأة.

بيانات موقعك الجغرافي

يشعر معظم الناس بالقلق من استخدام Facebook لبيانات الموقع الجغرافي وتحديد أماكنهم في موقع يفتقد للخصوصية مثل فيسبوك، ولكن إذا كان التطبيق لديه إمكانية الوصول إلى الـ location وتحديد موقعك سيتم ربطك الأشخاص في نفس مكانك الجغرافي وظهورهم لديك على قائمة الأشخاص المقترحين.

الجروبات التي تشترك بها

إذا كنت تشترك في مجموعة معينة على فيسبوك وليكن خاصة بتربية الحيوانات والاعتناء بها، اي أن بينكم هواية مشتركة، غالبا سيقوم فيسبوك باقتراح بعض من أعضاء الجروب في قائمة الأصدقاء المقترحين.