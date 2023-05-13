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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مزاد جديد لسيارات مميزة في مصر.. تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات

تتميز فعاليات المزادات العلنية للسيارات، داخل السوق المصرية بالعديد من المميزات والتي يأتي أهمها الانخفاض في الأسعار، إضافة إلى وجود سيارات مميزة وأيضًا فارهة ، والتي تعتبر فرصة جيدة للمقبلين على شراء السيارات الجديدة أو المستعملة .

 

وشهدت السوق المصرية، حالة من الحراك فى فعاليات المزادات الفترة الأخيرة "، ومن ضمن هذه الفعاليات، يأتي مزاد سيارات متنوعة تابعة لمجموعة من كبري شركات السيارات .

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أقل من يومين .. أسعار جديدة لـ سوزوكي سويفت فى مصر

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تعديل الأسعار الجديدة لـ أرخص سيارة من سوزوكي

واوضح اعلان مزاد السيارات الجديد والذى سيقان 22 مايو ، انه سيكون بالأظرف المغلقة وسيقام في المعادي دون تحديد المكان بالتحديد. ولكن سيكون آخر ميعاد للتقديم الاثنين 22 مايو الجاري. 

 

وتابع الاعلان عن المزاد الجديد ، انه يمكن التعرف على تفاصيل أكثر وتقديم العطاء للمزاد في 39 شارع طلعت حرب وسط البلد بالقاهرة. 

 

وجاءت أهم سيارات مزاد 22 مايو الجديد للسيارات ، عدد 19 سيارة ودراجة نارية متنوعة من موديلات مختلفة حتى 2015 قابلة للترخيص ، وهى سيارات فان، و شيفروليه الدبابة، و سوزوكي فان، و شيفروليه لانوس، و هوندا، و نيسان بيك أب، و رينو، و فولكس فاجن كادي، و دراجات نارية، و فيسبا. 

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