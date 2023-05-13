الأهلي يقسو على الترجي التونسي بـ 3 أهداف ويقترب من النهائي لأفريقيا

قدمت الإعلامية فرح سعيد العديد من المباركات للـ نادي الأهلي لفوزه على نادى الترجي التونسي المقام فى تونس محققا 3 أهداف نظيفة، وأضاف "كهربا" الهدف الثالث باحترافية، مؤكدة أن النادي الأهلي دائم الفوز داخل مصر وخارجها.

وقالت الإعلامية فرح سعيد، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن فوز الأهلى أمام الترجي التونسي يؤهله فى مباراة الغياب أمام أبطال أفريقيا على ملعب أستاد القاهرة يوم الجمعة القادم.



وأضافت أن الأهلي سوف يلعب نهائي أبطال أفريقيا يوم الجمعة القادم، وأن هذه هي المرة الـ 15 فى تاريخه أمام دوري أبطال أفريقيا.

وأوضحت الإعلامية فرح سعيد أن الأهلي فاز فى مبارة أمس، الجمعة، أمام الترجي التونسي على ملاعب أرض تونس محققين 3 أهداف لصالح فريق الأهلى وصفر للترجي التونسي.



