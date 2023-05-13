بعد الشائعات.. هذه هي الحالة الوحيدة لمشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول أحقية الزمالك في المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2025 حال تتويج الأهلي بقلب دوري أبطال إفريقيا.

نادي الزمالك

ما هو نظام كأس العالم للأندية 2025؟

أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نظام جديد لبطولة كأس العالم للأندية بدءًا من عام 2025.

وقرر الفيفا زيادة عدد الأندية المشاركة في نسخة عام 2025 إلى 32 ناديًا، منهم 4 مقاعد من قارة إفريقيا.

ما هي الأندية الإفريقية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025؟

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان رسمي أن الاتحاد الإفريقي سوف يتم حسم مقاعده عن طريق المتوجين بلقب دوري الأبطال في المواسم الأربعة السابقة للبطولة.

وطبقًا لهذا القرار ضمن الأهلي (بطل نسخة 2021) والوداد (بطل نسخة 2022) المشاركة في مونديال 2025.

هل يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية حال تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا؟

لن يشارك الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية 2025 حال تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا.

يأتي ذلك لأن الفيفا لم يُقر بمشاركة الوصيف في المونديال حال تكرار فوز بطل واحد بنسختين من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ولكن مازال يمتلك الزمالك فرصة المشاركة في مونديال 2025 في حال فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة المقبلة 2024.

نادي الزمالك

الأهلي يفوز على الترجي بثلاثية نظيفة

فاز الأهلي على الترجي التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس في تونس.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الاهلي والترجي التونسي

من المقرر أن تقام المباراة الثانية في القاهرة على ملعب "استاد القاهرة" مساء الجمعة المقبلة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث سيلعب الفائز من موقعة الأهلي والترجي ضد الفائز من الطرف الثاني بين الوداد البيضاوي المغربي وصنداونز الجنوب أفريقي.

ما هو الفريق الأكثر تتويجًا بدوري أبطال إفريقيا ؟

يعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب مسابقة دوري أبطال أفريقيا بواقع عشر مرات، بينما يأتي كلاً من الزمالك ومازيمبي الكونغولي في المركز الثاني برصيد خمسة ألقاب.

وشهدت آخر ثلاثة نسخ شهدت وصول الأهلي لنهائي المسابقة ليفوز بلقبي نسختي 2020 على حساب الزمالك بنتيجة (2-1)، ثم على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة (3-0)، والخسارة في النسخة الماضية من الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (2-0).